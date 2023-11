Ciclismo: César Sanabria vince la Vuelta a Venezuela

CARACAS. – Il venezuelano César Sanabria (Multimarca Fina Arroz-Distrito Capital) si é aggiudicato la 60ª edizione della Vuelta a Venezuela.

Il ciclista dello stato Yaracuy ha completato i 685 chilometri con un crono di 15 ore, 12 minuti, 52 secondi che gli hanno permesso di chiudere al comando la classifica generale. Sanabria si é lasciato alle spalle Clever Martínez del Team Carabobo (15 ore, 13 minuti, 37 secondi) e Franklin Chacón del team Bandes-Gobernación de La Guaira (15 ore, 14 minuti, 40 secondi.

In questo 2023 la Vuelta a Venezuela ha attraversato le regioni Lara, Yaracuy, Cojedes e Distrito Capital. L’ultima tappa, la sesta, ha avuto come scenario la Avenida Bolívar ed é stata vinta da Luis Gómez ciclista in forza al team Multimarca Fina Arroz-Distrito Capital. Gómez é stato il campione dell’edizione del 2022.. Alla Vuelta a Veneuela hanno partecipato 14 team e 120 ciclisti

“Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Voglio ringraziare tutta la squadra che si é comportata all’altezza” – spiega Sanabria in un comunicato stampa, aggiungendo – “Siamo riusciti a vincere tre tappe e credo che abbiamo chiuso una Vuelta a Venezuela da favola. Adesso dobbiamo lavorare per la stagione del 2024”.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)