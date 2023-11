Golf: presentata la XVIII edizione dell’Abierto Sambil

CARACAS. – Le 6.557 iarde dell’Izcaragua Country Club faranno da cornice ad uno degli eventi piú attesi dagli appassionati del Golf: l’Abierto Sambil. Tra il 6 e 9 dicembre circa 120 golfisti si daranno appuntamento sul green capitolino per scrivere il proprio nome nell’albo d’oro di quest’evento sportivo.

“L’Abierto Sambil mantiene il suo obbiettivo che é quello di esaltare i giocatori nazionali e il golf nel paese. Ogni anno lavoriamo per chiudere il calendario con un torneo all’altezza dove ci sia una sana competivitá” – spiega Alfredo Cohen, rappresentante della “Constructora Sambil”, aggiugendo – “Insieme al Gruppo Fairaway organizziamo un appuntamento dove esaltiamo i valori dello sport nel paese”.

Tra i protagonisti in gara spicca il nome dell’italo-venezuelano Dennis Meneghini, vincitore del torneo in due occasioni: 2020 e 2021. Il campione nato a Barquisimeto il 5 gennaio 1986 é in cima alla classifica del ranking nazionale. Insieme al campione di origine bresciana si affronteranno sul prato verde dell’Izcaragua Country Club: Richard Rojas, Victor Alarcón e Santiago Quintero.

I golfisti che riusciranno a concludere al top della classifica l’Abierto Sambil porteranno a casa la “Copa Mercanti” e la giacca viola nella categoria maschile, la “Copa SimpleTV” e giacca lilla in quella femminile. Infine nella categoria dilettanti ci sará in palio la “Copa CLX Samsung Multimax” e la giacca verde.

Nel tabellone dei vincitori dell’Abierto Sambil, in cima alla classifica, c’é il nome di Otto Solís che in 4 occasioni ha alzato al cielo la coppa (2007, 2010, 2013 e 2016). Alle sue spalle l’italo-venezuelano Carlos Larraín Vellutini che tra il 2004 e 2006 ha indossato in 3 occasioni la giacca viola, tradizionalmente riservata al vincitore.

Nell’albo d’oro ci sono anche i nomi di Juan Carlos Berastegui (2008), Raúl Sanz (2009), Cipriano Castro (2011), Alfredo Adrián (2012), Diego Larrazábal (2014), Daniel Escalera (2015) e Felipe Velásquez (2017).

Per ultimo e non meno importante, nel lontano 2004, nel torneo dei dilettanti il vincitore è stato un giovane chiamato Jhonathan Vegas. Per questo motivo l’Abierto Sambil é un evento da seguire dal primo all’ultimo colpo. Ci regala sempre grandi emozioni con campioni che diventano subito protagonisti non solo in Venezuela, ma anche all’estero.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)