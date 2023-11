Calcio venezuelano, Táchira e Caracas si affrontano per la medaglia d’onore: lo Scudetto!

CARACAS. – Il sogno nel cassetto di molti tifosi del calcio venezuelano si é avverato! Dopo nove mesi di battaglie sportive, la Liga Futve conoscerá il suo nuovo campione, la squadra che avrá il privilegio di accomodarsi sulla poltrona piú abita e sul petto il prezioso cimelio a forma di stella, una sorta di medaglia d’onore dopo tante parate, dribbling, gol mozzafiato e cosí via. Deportivo Táchira o Caracas, uno di loro intonerá al termine della gara il grido di “Campioni!”

Domani, alle 17:00 (ora del Venezuela), lo stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal ospiterá la gara che metterá a confronto “andinos” e “capitalinos”: chi metterá in bacheca una nuova coppa della “Primera División” venezuelana?

Il Táchira allenato dall’italo-venezuelano Eduardo Saragó, con il vantaggio di giocare in casa la finale grazie al miglior ranking nella stagione regolare, scenderá in campo con un invidiabile biglietto da visita: non perde da 28 giornate. Questa prestazione gli ha permesso di entrare nel gruppo di squadre venezuelane come Deportivo Portugués (1967) e Deportivo Lara (2012) con la scia positiva piú lunga.

La performance dei “gialloneri” non sarebbe stata possibile senza il fiuto goleador di calciatori come Gonzalo Ritacco ed Anthony Uribe che hanno segnato 8 reti a testa. Seguono Maurice Cova, Esli García, Nelsón Hernández, Yerson Chacón e Diomar Díaz tutti a quota 5.

Sull’altra sponda, il Caracas di Leonardo González che durante tutta la stagione ha dimostrato di saper mantenere i nervi saldi quando é stato necessario: si é qualificato al 4º posto nella stagione regolare ed ha conquistato la finale all’ultima giornata del G4.

Durante il 2023, le punte di lancia dei “Rojos del Ávila” sono stati Ade Oguns e Saul Guarirapa che hanno messo a segno rispettivamente 12 e 9 gol. Dietro di loro l’italo-venezuelano Rubert Quijada Fasciana (il grande assente domani per squalifica) e Santiago Rodríguez con 4. Infine Edson Rivas, Richard Celis ed Ender Echenique hanno segnato 3 gol a testa.

Sommando tutte le competizioni, quello di domani sará il 123º confronto tra Deportivo Táchira e Caracas con l’ago della bilancia che pende dalla parte di “capitolini” con 38 vittorie contro le 36 degli “andinos”. In 48 occasioni il segno “X” ha fatto da padrone.

