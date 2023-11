L’Ambasciatore Buccino Grimaldi incontra il presidente del Senato, Rollán Ojeda

MADRID – Al centro del colloquio le ottime relazioni tra Italia e Spagna e anche la crescente presenza degli italiani nella penisola iberica. L’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, è stato ricevuto nei giorni scorsi dal presidente del Senato, il “popolare” Pedro Rollán Ojeda.

Quella del nostro Ambasciatore è stata una visita di cortesi che ha comunque dato modo di affrontare temi di interesse reciproco.

Sia l’Ambasciatore Buccino, sia il senatore Rollán Ojeda hanno coinciso nel segnalare che la diplomazia parlamentare svolge un ruolo determinante nelle relazioni bilaterali e, su questa base, si sono impegnati a facilitare il consolidamento di questo strumento.

La presenza degli italiani in Spagna è ormai un fenomeno in espansione. Il numero dei connazionali che decide di mettere radici nella penisola cresce in maniera esponenziale. D’altronde la società spagnola, le cui caratteristiche culturali sono molto simile a quelle del Belpaese, invita all’integrazione. È un aspetto che non è sfuggito né all’Ambasciatore, né al presidente del Senato ed è il motivo per cui presto la Cancelleria Consolare a Madrid tornerà ad essere un Consolato Generale.

