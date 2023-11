Dal weekend l’inverno con “sciabolata artica”. Poi neve in pianura

ROMA. – Babbo Natale arriva con un mese di anticipo: sabato 25 novembre, direttamente dalla zona di Rovaniemi in Finlandia, paese natale di Santa Claus, scenderà una massa d`aria gelida fino all`Italia.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, avverte che assaporeremo in anticipo il clima natalizio con un crollo vertiginoso delle temperature accompagnato anche da forti venti ovunque: le piogge, invece, interesseranno solo il Sud nella giornata di sabato poi domenica 26 sarà all`insegna del sole e del freddo, ma con tempo asciutto su tutto lo Stivale.

Ma cosa accadrà? Una vasta massa d`aria gelida colerà in Italia dal Circolo Polare Artico finnico, in pratica dalla Finlandia attraverserà rapidamente Repubbliche Baltiche, Polonia e si tufferà, saltando le Alpi austriache, nel Mediterraneo.

Avremo la `Sciabolata artica di Attila`, la prima della stagione e molto potente.

Sabato 25 novembre dunque sarà inverno: caminetti accesi, ormeggi ben stretti a causa del vento tempestoso e berretti e sciarpe pronti. La novità di questo crollo delle temperature sarà anche la durata: tutta la prossima settimana è prevista infatti sotto la media del periodo, soprattutto al Nord dove potrebbe arrivare anche la neve in Pianura Padana.

Nel dettaglio, da questa sera e dopo una giornata tutto sommato tranquilla, l`aria artica di origine finnica inizierà a sfondare verso l`Italia dalle Alpi con un ingresso via via più marcato: durante la notte e fino a domani mattina soffierà un forte vento di Foehn anche in Pianura Padana, mentre i cieli si copriranno velocemente tra Lazio, Marche, Abruzzo Molise e su tutto il Sud con rovesci a tratti intensi e nevicate sugli Appennini anche sotto i 1000 metri. La giornata di domenica, invece, vedrà un soleggiamento prevalente salvo veloci rovesci in Puglia e sul basso Tirreno.

La sciabolata artica di Attila non durerà poco, infatti tutta la prossima settimana resterà fredda; oltre al freddo ci saranno anche alcune occasioni per precipitazioni, in tal caso nevose in Pianura Padana.

Al momento si prevedono infatti dei fiocchi bianchi in pianura sul Piemonte nella notte tra lunedì 27 e martedì 28, con una possibile replica nei primi due giorni di dicembre: insomma dal caldo estivo anomalo ad una fine novembre-inizio dicembre dal sapore gelido con la Sciabolata artica di Attila.

(Sav /askanews)