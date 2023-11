Il Comites delle Province del Capo celebra la ricchezza culturale italiana in Sudafrica attraverso il Video Progetto “Lunghe vite e migrazioni” (audio notizia)

Il Comites (Comitato degli Italiani all’Estero) delle Province del Capo ha organizzato per sabato prossimo, 25 novembre, un evento straordinario dedicato alla presentazione delle conclusioni del Video Progetto “Lunghe vite e migrazioni”. L’iniziativa, che ha coinvolto residenti italiani nelle province del Capo in Sudafrica, rappresenta un tassello significativo nel percorso di preservazione e condivisione dell’importante eredità culturale della comunità italiana in questa parte del mondo.

Il Video Progetto, ideato e promosso dal Comites, ha visto la realizzazione di una collezione di sei video-interviste che raccontano le storie di vita e le esperienze di persone italiane che hanno scelto le province del Capo come loro casa. L’obiettivo principale è stato quello di catturare e immortalare le testimonianze di chi, attraverso le generazioni, ha contribuito a plasmare la comunità italiana presente in Sudafrica.

Sabato prossimo sarà un’occasione speciale per presentare al pubblico, alle 11.00 nella Chiesa cattolica Holy Cross, le emozionanti conclusioni di questo progetto unico nel suo genere. L’evento prevede la proiezione delle video-interviste, seguita da un momento di discussione e condivisione di riflessioni sulle storie e sulle esperienze raccontate.

La comunità è invitata a partecipare numerosa a questo evento straordinario, contribuendo così a rendere omaggio alle “lunghe vite e migrazioni” che hanno plasmato la storia della comunità italiana nelle Province del Capo.