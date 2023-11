Baseball, Ronald Acuña: “Voglio giocare la Serie del Caribe!”

CARACAS. – Ronald Acuña jr ha ricevuto ieri il “Premio Luis Aparicio”, riconoscimento che viene assegnato al miglior giocatore venezuelano in Major League Baseball e durante l’evento il “pelotero” ha annunciato che ha intenzione di giocare anche la Serie del Caribe.

Nel baseball a stelle e strisce Ronald, nato a La Guaira il 18 diciembre 1997, gioca con gli Atlanta Braves, mentre nella “pelota” venezuelana difende la maglia dei Tiburones de La Guaira.

“Se i Tiburones non si qualificano al Round Robin, mi metteró a disposizione degli altri club come rinforzo. Poi, qualsiasi squadra vinca lo scudetto della LVBP, giocheró con la squadra che andrá alla Serie del Caribe che nel 2024 si disputerá a Miami” ha dichiarato il 25enne.

Nella scorsa stagione, il campione nato a La Guaira, ha disputato alcune gare con i Tiburones con due fuoricampo, 6 compagni mandati a punti, 10 punti segnati, 15 hits e una doppia, lasciando una media battuta di 441. Nella 2022 – 2023, ha disputato anche due gare della finalissima dove ha messo a segno un homerun e 3 punti segnati. Ma in questa stagione, vuole arrivare fino in fondo.

“Sono il tipo pelotero che pensa che mentre piú gioco, piú possibilitá ho di sviluppare le mie abilitá. L’anno scorso ho disputato soltanto 10 gare, credo che questo ha fatto la differenza. Quest’anno arriveró fino in fondo, se Dio vuole” spiega il giocatore durante l’incontro con i media.

Ronald Acuña jr grazie alle sue prestazioni nella stagione 2023 della Major League Baseball ha vinto per la terza occasione in carriera il “Premio Luis Aparicio”. I precedenti risalgono alle stagioni 2018 e 2020.

Durante la conferenza stampa di premiazione, uno dei personaggi che si é mostrato soddisfatto per la presenza di Ronald Acuña nella “pelota” venezuelana é l’imprenditore Giuseppe Palmisano, presidente della LVBP.

“Come venezuelano ed appassionato di baseball, voglio ringraziarti per tutti i risultati che hai ottenuto. Giocatori come te, che vengono in Venezuela, fanno sì che il campionato cresca. Come presidente della LVBP, ti ringrazio per essere con noi e spero che i Tiburones arrivino fino in fondo per vedere tutto il tuo entusiasmo in campo”.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)