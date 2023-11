Una agenda con movimiento, cultura y mucho ritmo

CARACAS – Regresa La persistencia, pieza que explora la pregunta: ¿qué resiste un cuerpo en busca de su deseo?, la cual se desarrolla en un contexto violento, adverso, donde radica la voluntad y el cuerpo persiste en busca del goce.

La pieza la estrenó el Centro de Creación Artística TET en 2022, con el apoyo de la Embajada de Francia, y es biodrama referente al teatro biográfico documental, interpretado por Rossana Hernández y Sara Valero Zelwer, ambas actrices y directoras y con la participación de la coreógrafa Alma Kochen.

La obra reconocida y aplaudida, le habla al espectador con una conversación franca y directa, para pensar juntos acerca de la persistencia, la resistencia, la insistencia y la resiliencia, y vuelve a las salas del Espacio Plural de Trasnocho Cultural hasta el 3 de diciembre, en funciones viernes a las 5:00 pm y sábados y domingos 4:30 pm

“Ser diferente está de moda”

CARACAS – La Fundación Alopecia Areata de Venezuela (FUNDAREATA), que dirige la actriz, modelo y representante del estado Amazonas en el Miss Venezuela 1986, Yukency Sapucki Tovar, realizará la segunda edición de su desfile de moda “ALOPECIA FASHION SHOW 2023”, evento a celebrarse el 24 de noviembre en la Plaza Francia de Altamira, Caracas.

En el desfile cuyo lema es “Ser diferente está de moda”, participarán juntos integrantes de la fundación e invitados especiales con condiciones diversas, demostrando en la pasarela no solo confianza y seguridad, sino que será un ejemplo para los asistentes sobre las diferentes condiciones que muchas veces no son limitantes en la vida.

El desfile tendrá apoyo de diseñadores como Hajsky Bueno, Hahnemann Estrella, Luciano Díaz, Sandra Castillo, Michelle Matos, Rosimar D ́Acosta, García Quintero, Belleza Plus Venezuela, Noche de Noches de Mariela Salma, además de los artistas Divo Mil Voces, Annaé Torrealba, Danzas Yomombó.

FUNDAREATA es una organización sin que prestar apoyo psicológico a las personas afectadas por la Alopecia Areata e incentiva a la búsqueda de tratamientos eficaces que restauren el crecimiento del pelo y motiven a las personas con esta condición a tener una actitud positiva. Los asistentes se encontrarán con una pasarela inclusiva, realista y cercana, con un toque emotivo y sensible donde se demuestra que la moda puede ser para todas y todos.

La Azotea

De Madrid a Caracas, y con la firma del autor español Juan Carlos Martín llega a la Sala Experimental del Centro Cultural de Arte Moderno, esta comedia romántica protagonizada por Edmary Fuentes y Augusto Nitti, dirigidos por Guido Villamizar.

La cita es en la Sala Experimental del viernes 17 y al domingo 26 de noviembre en la Sala para ver el humor y el amor desde el último9 piso, en una que no sabe a dónde llegará el peligroso encuentro de un hombre que se disponía asaltar al vacío y de pronto conoce una encantadora mujer.

Se trata de un montaje cargado de humor que confronta nuestros puntos de vista sobre la libertad, los errores, las decisiones, la identidad, el amor y los lazos que construimos desde la infancia.

Las funciones los viernes y sábados a las 7:00 pm y domingos a las 5:00 pm y las entradas están a la venta en $15 en las taquillas del teatro y en www.ticketmundo.com

“El jugador de ajedrez”

Llega a partir de ese 23 de noviembre el buen cine español de autor, con una impecable dirección de fotografía y actuaciones conmovedoras es lo que trae el director Luis Oliveros con esta historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial, donde el amor lleva a un experto ajedrecista a Francia, donde es acusadoinjustamente de espía, por los nazis. Su talento sobre el tablero es lo único que podría salvarlo.

El filme ganador de 16 premios internacionales, llega a la pantalla venezolana con Mundo D Película protagonizada por un trío de rostros poco conocidos en Latinoamérica, pero no por ello menos talentosos: Marc Clotet, Melina Matthews y Alejo Sauras.

“El Jugador de Ajedrez” es de esas películas que enamoran al espectador desde los primeros segundos, con sus encuadres, iluminación, dirección de arte y sonido, bajo la dirección Oliveros, considerado uno de los directores más prolíficos de España.

Zumba® Fitness Party

Este domingo 25 de noviembre y para celebrar los 20 años de Zumba® en Venezuela, Laura Caria organiza la fiesta aeróbica más alegre, divertida y rítmica para cerrar el año, en una producción que llevará en la Plaza Alfredo Sadel de Las Merecdes y que cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Baruta.

El evento deportivo gratuito para toda la comunidad tendrá un innovador formato de clase-concierto en vivo y simultáneo, propuesta de la deportista italiana quien regresa a las tarimas luego de una pausa de un trabajo que viene realizando desde hace 26 años.

Caria compartirá su clase con cuatros expertos de la Comunidad Zumba en Venezuela, a la que se sumarán 30 instructores con expectativas de llenar la gran plaza capitalina.

Llega Miradas Diversas

El Circuito Gran Cine, PROVEA, People In Need, Movies That Matter y Human Rights Film Network, traen la quinta edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos “Miradas Diversas”, conformado por 12 largometrajes (5 documentales y 7 de ficción) y 3 cortometrajes, además de una muestra paralela y una selección del Festival Movies That Matter.

Esta edición por vez primera no será un evento competitivo sino una muestra de películas recientes centradas en el tema de los Derechos Humanos, como la explotación de la mujer, la libertad de expresión, el derecho a la protesta, la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, de los niños y adolescentes o del adulto mayor, entre otros.

Esta muestra está conformada por 12 largometrajes (5 documentales y 7 películas de ficción), además de 3 cortometrajes. También se presentarán una muestra paralela y una selección de títulos provenientes del Festival Movies That Matter.

En Caracas, “Miradas Diversas” está programado en el Trasnocho Cultural, el Centro Cultural Chacao y el Banco del Libro; así como en varios espacios al aire libre gracias al Gran Cine Móvil. En el interior del país habrá funciones en los centros culturales de ciudades como Barquisimeto, Cumaná, Maracaibo, Maracay, Mérida, Puerto La Cruz, San Cristóbal y Valencia, entre otras ciudades. La variada cartelera puede conocerse en la página de www.grancine.net

Navegando hacia el futuro

Este 30 de noviembre expertos presentarán sus propuestas para impulsar la competitividad en el evento “Conciencia, Consenso y Competitividad”, Navegando hacia el futuro, organizado por Venezuela Competitiva en alianza con Analítica, en el que los integrantes de cuatro mesas de trabajo plantearán una hoja de ruta en educación ciudadana, cambio de narrativa, turismo y aprovechamiento de tecnologías digitales, accionables en el entorno actual del país, para navegar hacia el futuro.

Imelda Cisneros, presidente fundadora de Venezuela Competitiva, anunció que en el marco de este evento aniversario a celebrarse en el Auditorio de la Fundación Polar, se llevará a cabo la edición número XVII del proyecto Éxito Venezolano, que contempla el Premio a la Excelencia a tres organizaciones venezolanas y afirmó que “la experiencia de estos 30 años ha demostrado que es posible ser competitivos. Aunque los tiempos sean difíciles, es posible navegar el barco así el viento no esté a favor”.

Indicó que recibirán el Premio a la Excelencia 2023: el Instituto Técnico Jesús Obrero, Fundación Santa Teresa y Venemergencia, e instituciones ejemplo a seguir.

“Construyendo juntos la Navidad”

La Asociación Cultural Humboldt presenta este 2 de diciembre el espectáculo musical “Construyendo juntos la Navidad”, en una sola función a las 4:00 pm, que reunirá a los Pequeños Cantores de la Schola y la Cantoría Alberto Grau.

Los niños estarán acompañados por Sarta de Cuentas (Carmen Ortiz y Rafael Bethancourt), quienes tendrán a cargo el diseño escénico del espectáculo y los Pequeños y Jóvenes Percusionistas de la Schola también tendrán un rol protagónico en este concierto, acompañados de su profesor Freddy Miranda.

El espectáculo musical contará a través de aguinaldos tradicionales venezolanos, historias de la Navidad venezolana con sus cantos, bailes y colores y contará con más de 180 niños integrantes del programa Construir Cantando, quienes se unen para llevar un mensaje e invitar a seguir construyendo la Navidad.

El mensaje de paz de los pequeños se suma al gran coro mundial que en los primeros días de diciembre cantará por la libertad y respeto en el marco de la celebración del XXXIV Día Internacional del Canto Coral, que este año tiene el lema “Cantar juntos, cantar por siempre”.

El Mesías de Händel

Para el 11 de diciembre la Schola Cantorum de Venezuela, la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho y la Compañía Sieteocho Danza, presentan “El Mesías: Luz y esperanza”, versión renovada que podrá disfrutarse a las 11:30 am en el teatro de la Asociación Cultural Humboldt.

Una nueva mirada sobre el tradicional oratorio El Mesías de G.F. Händel estará bajo la dirección general de la maestra María Guinand y la dirección escénica de Armando Díaz, e incluye una hermosa selección de arias y coros de esta maravillosa obra, uno de los oratorios más famosos del célebre compositor alemán, el cual narra la historia de Jesucristo desde el momento de la Anunciación hasta su muerte y resurrección.

Estarán en el escenario junto al coro destacados solistas junto a un grupo de bailarines de que serán parte protagónica del montaje en una propuesta escénica novedosa y actual, bajo la dirección del maestro Armando Díaz.

El costo de la entrada es de 35$, 25$ y 15$.

Foro de Efectos Visuales

En Teatrex El Bosque, Caracas, se realizará el 9 de diciembre el I Foro Internacional de Efectos Visuales en Venezuela, un evento que profundizará el mundo de la edición audiovisual mediante conferencias que tratarán temas de la industria profesional de los efectos visuales para cine, TV, VFX, Video clip, mattepating, composición y supervisión, simulación de fluidos, carta de distorsión y el inicio nodal, entre otros.

El evento está dirigido a estudiantes de carreras audiovisuales, compositores, postproductores, directores audiovisuales y apasionaos a la tecnológica audiovisual, quienes aprenderán sobre el proceso de creación de efectos visuales, partiendo desde la idea hasta la postproducción.

Los interesados deben contactar a la productora Eagle VFX Studios a través de la web: https://eaglevfxar.com Correo electrónico: [email protected] o Teléfono: 0412-3303330

Redacción Caracas