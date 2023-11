La Jornada Política – Montero y Belarra reprochan a Sánchez haber echado a Podemos del Gobierno

MADRID – La XV Legislatura comenzará oficialmente el 29 de noviembre. Lo hará con una ceremonia solemne a la cual asistirá el jefe del Estado, Felipe VI.

El nuevo ciclo político, luego de las elecciones del 23 de Julio y de la investidura del presidente Pedro Sánchez, no promete caracterizarse por un debate sereno, sosegado y respetuoso. Por el contrario, todo indica que será turbulento y bronco. En fin, al límite de lo tolerable. De hecho, todavía no ha comenzado y el clima político crispado que ha caracterizado la campaña electoral y los posteriores debates de investidura, lejos de aplacarse pareciera ir a mayor.

La controversia no contrapone solo los grandes partidos históricamente antagónicos. Decimos, el socialista y el popular. También enfrenta a los hasta ayer socios de gobierno: Psoe y Podemos.

Las otrora ministras Irene Montero y Ione Belarra han sido las verdaderas protagonistas del tradicional traspaso de carteras. No le perdonan a Pedro Sánchez el haberlas dejado fuera del Ejecutivo. Y se lo han reprochado sin tapujos.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, le ha reclamado al presidente Sánchez el haber “echado Podemos del Gobierno”. Y a Yolanda Díaz de haber sido su cómplice. Considera que la decisión se ha tomado por haber hecho, ellas, precisamente lo que dijeron que harían.

Montero aconsejó a la ministra Ana Redondo, quien la sustituye en el cargo, rodearse “del mejor equipo” y les deseó que “nunca la dejen sola”.

Hizo votos para que, como hizo ella, tenga “la valentía para incomodar a los hombres amigos de 40, 50 del presidente Sánchez”.

Ione Belarra no fue más indulgente con el jefe de Gobierno. Tampoco lo fue con la segunda vicepresidenta. Dijo que echar del gobierno a Podemos “no es solo injusto, es ante todo un enorme error político”.

En otro escenario, la ministra Pilar Llop, que tampoco repetirá en el cargo, deslizó con elegancia que “en los sitios hay que saber estar; pero, sobre todo, hay que saber irse”.

El clima de crispación que se respiró en las ceremonias de traspaso de cartera, no en todas por supuesto, es el mismo que hizo de telón de fondo a las declaraciones del Alberto Núñez Feijóo.

El líder de los populares aun está molesto. No ha olvidado la carcajada de Pedro Sánchez, quien se rio de su declaración de que no era presidente porque no había querido.

Núñez Feijóo, entrevistado en “Espejo Público”, dijo que Sánchez tiene un “tic patológico”. Y confesó que le gustaría que algún especialista le dijera “si ese tipo de carcajada en el Congreso es una carcajada normal”. O, por el contrario, revela “algún indicio, desde el punto de vista patológico, no menor”.

La reacción del Psoe no se hizo esperar. Patxi López replicó a Núñez Feijó. Lo acusó de convertir “su frustración por no ser presidente del Gobierno; su frustración porque las urnas no le dieron la posibilidad de gobernar, en rabia y rencor”.

Para concluir, cabe destacar que la mesa del Congreso, con mayoría progresista, dio el “ok” a la tramitación de la propuesta de Ley de Amnistía. La decisión se ha tomado luego de que los letrados del Congreso dieran su aval por no encontrarle visos de inconstitucionalidad.

Pepa Millán, portavoz de Vox, anunció que la formación de extrema derecha presentará una querella “contra aquellos letrados que han impulsado el informe que avala la tramitación de la ley”. Los acusa de prevaricación.

En el Senado, todos los partidos se han pronunciado contra la ilegalización de Erc y Junts, propuesta por Vox.

A.T./Redacción Madrid