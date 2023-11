ATP Finals, la favola di Sinner continua: battuto anche Rune, è in semifinale

MADRID. – Continua spedita la marcia dell’italiano Jannik Sinner nelle ATP Finals di Torino. Il tennista azzurro, dopo aver battuto il numero 1 al mondo Djokovic, si è sbarazzato ieri sera anche del danese Holger Rune (6-2 5-7 6-4), l’unico top 10 che gli restava da superare in carriera, approdando così alle semifinali del prestigioso torneo.

Più forte anche del mal di schiena

E pensare che l’italiano, ieri sera, non era sceso di certo in campo in condizioni ottimali: alcuni problemi alla schiena lo hanno molto limitato, consentendo a Rune di impegnarlo fino ad un combattutissimo terzo set. Ha sofferto, Sinner, salvo poi uscire alla distanza come solo i tennisti di personalità sanno fare. Dopo aver conquistato in scioltezza il primo set 6-2 (anche con un parziale iniziale di 4-0), l’altoatesino incontrava delle difficoltà nel secondo set, che Rune (il pupillo di Boris Becker, che lo seguiva dalla panchina) concludeva a suo favore per 7-5.

Per i due tennisti iniziavano i problemi, con Rune che si faceva incerottare un ginocchio e Sinner che si mostrava sofferente alla schiena. La battaglia si protraeva fino al terzo set: nell’ottavo gioco era Sinner a salvarsi da un pericoloso 5-4, per poi, sul servizio danese, portarsi lui sul 5-4. A quel punto l’italiano serviva per il match, non lasciandosi sfuggire l’occasione del trionfo.

Domani la semifinale: Sinner aspetta di conoscere l’avversario

Per Sinner, ieri, si è trattato dell’ennesima performance di alto livello, stavolta condita da una grande dose di lealtà sportiva: nonostante fosse già sicuro di aver conquistato la semifinale prima ancora di giocare, non si è di certo risparmiato, permettendo a Novak Djokovic (in virtù della sua vittoria) di qualificarsi per il turno successivo, come secondo classificato del gruppo Verde, di cui Sinner è leader incontrastato con 3 vittorie su 3 incontri.

Non ha ceduto alla tentazione, insomma, di sbarazzarsi in maniera furbesca del suo principale rivale per la vittoria finale in queste ATP Finals. Insomma, nessun “biscotto” e un rendimento degno di un grande campione, sotto tutti i punti di vista. Ora, per lui, ecco la semifinale di domani: Sinner troverà in semifinale il secondo classificato del gruppo rosso (i cui match si disputano oggi) e sono tre i nomi ancora in corsa: Daniil Medvedev (già qualificato), Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Non è ancora stato reso noto l’orario: Sinner scenderà in campo o alle 15, oppure alle 21. Non ci resta che attendere.

