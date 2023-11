ATP Finals, grande attesa per la super sfida Sinner-Djokovic 

MADRID. – Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano oggi alle Nitto ATP Finals di Torino. Una sfida tra titani, che terrà incollati davanti alla tv milioni di spettatori in tutto il mondo.

Novità contro tradizione del tennis: una sfida stellare

Al Pala Alpitour del capoluogo piemontese andrà dunque in onda, alle ore 21, un affascinante confronto tra il vecchio (ma sempre nobile) e il nuovo del tennis, tra l’incontrastato re delle classifiche ATP e l’astro nascente della racchetta. L’Italia è pronta a tifare per il 22enne altoatesino, numero 4 del mondo ed atleta del momento, che avrà dalla sua anche il supporto delle migliaia di appassionati che stasera gremiranno l’impianto torinese.

Dopo i rispettivi esordi vincenti di Sinner contro Tsitsipas (6-4, 6-4) e di Djokovic contro Rune, dunque, oggi il sipario serale delle Finals si aprirà sulla sfida fra i primi due del Gruppo Verde. Come recita il regolamento dell’ultimo torneo Atp della stagione, i due vincitori della prima giornata si affrontano fra loro e poi se la vedranno con gli sconfitti del primo turno nell’ultima giornata del girone, ai fini di stabilire chi si qualificherà per le semifinali.

Sinner-Djokovic, in palio c’è la semifinale

Djokovic è, per Sinner, l’ultimo scoglio da superare in una carriera in ascesa: dopo aver battuto per due volte consecutive l’ex bestia nera Medvedev (superato dopo sei sconfitte consecutive), ora il tennista italiano punta a trionfare per la prima volta contro il serbo, che è avanti 3-0 nei precedenti, gli ultimi due disputati a Wimbledon.

Sinner e Djokovic scenderanno stasera in campo dovendo però fare i conti anche con una certa strategia: Sinner, infatti, sarà sicuro della semifinale in caso vittoria in due set, oppure in tre ma con, in precedenza, il necessario successo di Tsitsipas contro Rune. Dal canto suo, Djokovic passerà alle semifinali di queste ATP Finals se dovesse vincere stasera (in due o tre set) e con precedente vittoria di Rune sul greco.

Sinner alla caccia del primo successo contro il nobile rivale

Certo è che il match di questa sera è davvero tra i più importanti e prestigiosi di tutta una stagione: un’attesa che è iniziata da luglio, quando nella semifinale di Wimbledon Djokovic aveva inferto una dura lezione a Sinner. Ma i tempi cambiano rapidamente e oggi il tennista italiano, a distanza di soli quattro mesi da quell’evento, appare cresciuto e dunque perfettamente in grado di regalarsi una notte da sogno e il primo successo contro il nobile rivale. Per Sinner la sfida di stasera contro Nole Djokovic rappresenterà anche un succoso antipasto prima dell’attesa fase finale di Coppa Davis a Malaga, che si svolgerà nella città andalusa dal 21 al 26 novembre prossimi.