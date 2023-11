Calcio: inizia con una vittoria l’avventura della Vinotinto nel mondiale Under 17

CARACAS – Inizia con una sonante vittoria a spese della Nuova Zelanda (3 – 0) l’avventura della Vinotinto nella Coppa del Mondo Under 17 in Indonesia. Nello stadio Sri Jalak Harupat, della cittá di Bandung, la nazionale ha sbloccato il risultato al 29º grazie a David Martínez, ma poi ha dovuto attendere un po’ prima di tirare un respiro di sollievo quando nei minuti finali é arrivata la doppietta di Leenhan Romero (87’ e 97+7’).

Gli italo-venezuelani Nicola Profeta e Gabriel Cichero sono scesi in campo: Profeta ha giocato l’intera partita, mentre Cichero é entrato al 61esimo al posto di Lucciano Reinoso.

Questa é la seconda partecipazione della Vinotinto ad un mondiale Under 17, ma quella contro la Nuova Zelanda é la prima vittoria in assoluto in questa manifestazione sportiva. Grazie a questo successo i ragazzi di Ricardo Valiño sono in cima alla classifica del girone F a pari merito della Germania che ha battuto per 3 – 1 il Messico.

La nazionale venezuelana tornerá in campo mercoledí, quando alle 5:00 (ora di Caracas), affronterá il Messico.

Il tabellino

Venezuela – Nuova Zelanda 3 – 0

Reti: 1-0 (29′) David Martínez, 2-0 (87′) Leenhan Romero, 3-0 (90’+7) Leenhan Romero.

Venezuela (3): Jorge Sánchez; Rai Hidalgo, Yiandro Raap (Pablo Ibarra 83′), Ángel Borgo, Luis Balbo; José Correa, Giovanny Sequera (Miguel Vegas 77′), David Martínez (Leenhan Romero 46′), Nicola Profeta; Lucciano Reinoso (Alejandro Gabriel Cichero 61′) e Juan Arango Tortolero (Junior Colina 83′). DT: Ricardo Valiño.

Nueva Zelanda (0): Matt Foord; Anton Isaako (Gabriel Sloane-Rodrigues 62′), Dylan Gardiner, Noah Dupont; Marley Leuluai (Jesper Edwards 83′), Matt D’Hotman De Villiers (Athan Thompson 83′), Nicholas Murphy, Anaru Cassidy (Luke Mitchell 62′); Adam Watson, Luke Supyk (Stipe Ukich 62′) e Nathan Walker. DT: Martin Bullock.

Note: Arbitro: Ibrahim Mutaz (Libia). Ammoniti: Anaru Cassidy (22′) e Dylan Gardiner (66′). Stadio: Sri Jalak Harupat, della cittá di Bandung

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)