Milei: “Dolarizaré la economía”; Massa: “Subiré exportaciones”

BUENOS AIRES – En un encendido debate presidencial de Argentina, el candidato liberal Javier Milei confirmó que dolarizará la economía y cerrará el Banco Central, mientras que su rival, el oficialista Sergio Massa, lo emplazó a explicar sus propuestas económicas.

El actual ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (peronismo) desafió a Milei a responder «por sí o por no» si eliminará subsidios, dolarizará la economía argentina, acabará con el Banco Central y eliminará subsidios.

“No me vas a condicionar a contestarte por sí o no…sos un mentiroso. Vos nos reventaste los ingresos … Pensá que si tuviéramos la convertibilidad tendríamos un ingreso promedio de 1.800 dólares y no esta miseria que tenemos hoy. Sí, voy a eliminar el Banco Central porque es el que genera la inflación. Y los subsidios dije que no los voy a tocar”, afirmó Milei.

Agregó que no tocará los subsidios a las tarifas, porque permitirá que «la economía se recupere y cuando se recupere la economía van a poder pagar esas tarifas».

Massa señaló que los planes económicos del autodenominado libertario solo podían concretarse “apropiándose de los ahorros de la gente” y lo acusó de que “por prejuicio ideológico vas a dejar dos millones de argentinos en la calle”, porque sus propuestas prevén el comercio con China y Brasil que genera 28.000 millones de dólares al país.

Milei, sin embargo, desestimó esos cálculos y repitió lo dicho a lo largo de su campaña: no le interesan países guiados porque él considera supuestas ideologías socialistas. En cambio, dijo, haría una alianza con Estados Unidos e Israel en caso de llegar la presidencia y llamó “corrupto y comunista” al presidente brasileño Lula da Silva.

Ante la crisis económica por la que atraviesan millones de familias en el país, Massa prometió crear dos nuevos millones de puestos de trabajo formal registrado. “Para eso elegí un camino que tiene incentivos, por un lado, puestos por el Estado y, por otro lado, esfuerzos puestos por empresarios y trabajadores”, explicó Massa.

«La salida de Argentina es con aumento de exportaciones, con los 40.000 millones de dólares más que vamos a exportar el año que viene, construcción de trabajo sobre la base de mejores ingresos y con un acuerdo de unidad nacional que nos permita la reducción del sistema de impuestos incluidas las retenciones», amplió

El líder de la Libertad Avanza descalificó todas las promesas de su oponente, argumentando que el kirchnerismo que representa Massa fue el verdadero responsable de que la sociedad argentina esté hundida en una crisis. “De eso se trata esta elección. Si continuamos por este rumbo decadente o si abrazamos las ideas de la libertad, Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”, proclamó.

En medio de la acalorada discusión y ante las repetidas acusaciones de «mentiroso» vertidas por el actual ministro de Economía hacia Milei, éste le contestó :«Si vos fueras Pinocho, ya me habrías lastimado un ojo»,

Redacción Caracas