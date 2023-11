Calcio venezuelano: ultima giornata da seguire con la radiolina in mano

CARACAS – Ancora poche ore e scopriremo chi sarà l’avversario del Deportivo Táchira nella finale scudetto della Liga Futve 2023: Caracas o Portuguesa? I “Capitolini” voleranno a San Cristóbal per affrontare il “Carrusel Aurinegro” con la missione di portare a casa qualche punto che gli permetta ritornare nella “Ciudad Cordial” il prossimo 25 novembre per disputare la finale scudetto. Mentre il Portuguesa volerá nella cittá di Puerto Cabello con la missione di vincere e sperare in un ko del Caracas nel “clásico”.

Domenica, alle 17:00, i riflettori dello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal si accenderanno per un nuovo capitolo della rivalitá tra Deportivo Táchira e Caracas. I padroni di casa, con l’italo-venezuelano Eduardo Saragó in panchina, hanno una scia di 27 risultati utili consecutivi. Prestazione che ha permesso agli andini di chiudere in cima alla classifica la stagione regolare e il cosiddetto G4 della Liga Futve. Mentre i ragazzi di Leonardo González hanno chiuso la prima fase del torneo al quarto posto e sono ad un passo della finale per la “estrella”.

Quello di domenica nella “Ciudad Cordial” sará il 122º confronto tra Táchira e Caracas con un bilancio di 38 vittorie per i “Rojos del Ávila” e 36 per i “Gialloneri”. In 47 occasioni il segno “X” ha fatto da padrone. Il saldo dei gol é di 141 per i “capitolini” e 133 per gli “andinos”.

Nella gara d’andata della “Fase Final”, disputata alle falde dell’Ávila, hanno pareggiato 0 – 0.

Nello stadio La Bombonerita, si affronteranno Academia Puerto Cabello – Portuguesa. I “Porteños” non hanno opzioni di approdare in finale, ma in caso di vittoria potrebbero chiudere al terzo posto in classifica, questo significherebbe partecipare alla Coppa Libertadores partendo dalla seconda fase. Mentre il “Penta” é ancora in corsa per approdare in finale con un solo risultato a disposizione: la vittoria.

Entrambe le gare della sesta giornata della Fase Final inizieranno alle 17:00 (ora del Venezuela). I tifosi di Caracas e Portuguesa saranno incollati alla radiolina per seguire le azioni della diretta avversaria.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas).