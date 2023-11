“Barómetro Cis”, i patti con nazionalisti e indipendentisti logora la popolarità del Psoe

MADRID – L’intesa con l’indipendentismo catalano ha, di fatto, spianato la strada ad un governo “Sánchez Bis”. Ma l’accordo, contestatissimo, e il travagliato cammino per raggiungerlo hanno logorato pesantemente la popolarità del Psoe e del suo segretario Generale, Pedro Sánchez. In cambio, hanno rafforzato il Partito Popolare, condannato alla leadership dell’opposizione nella nuova legislatura, e i consensi attorno al suo presidente, Alberto Núñez Feijóo. È ciò che riflette l’ultimo sondaggio del “Centro de Investigaciones Sociológicas” (Cis).

Se si andasse al voto oggi, il Partito Popolare otterrebbe il 33,9 per cento delle preferenze confermandosi il maggior partito spagnolo. Il vantaggio sui socialisti sarebbe di ben 2,6 punti. Mentre i conservatori crescono, il Psoe perde colpi. Stando al sondaggio del Cis, perderebbe 1,3 punti.

La terza forza politico è sempre Sumar, il contenitore “inventato” da Yolanda Díaz al quale hanno aderito numerosi partiti appartenenti all’arcipelago della sinistra spagnola. Ma, come il Psoe, vede indebolita la propria posizione. Se si andasse al voto oggi, otterrebbe l’11,8 per cento dei voti: un calo di 0,9 punti.

Per quel che riguarda, invece, i leader politici, nessuno passa l’esame. La classifica rispecchia l’andamento dei partiti. Infatti, Alberto Núñez Feijóo (4,45) sarebbe il leader più apprezzato seguito da Pedro Sánchez (4,31), Yolanda Díaz (4,29) e Santiago Abascal (3,03).

Tuttavia, Sánchez continua ad essere il leader politico preferito come capo del Governo (27 per cento). A ruota segue Núñez Feijóo (21 per cento).

Redazione Madrid