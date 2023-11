Puglia protagonista alla settimana della cucina italiana a New York

NEW YORK. – ­­­”Eat Well, Feel Wonderful”. E` questo il core concept della manifestazione tutta pugliese che si svolgerà a New York il 15, 16 e 17 novembre durante la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, giunta alla sua VIII edizione.

Una tre giorni dedicata interamente al “Mangiare bene e Sentirsi in forma”, uno slogan semplice e d`effetto che la regione Puglia con il suo Assessorato all`Agricoltura sta promuovendo all`estero per sottolineare come l`eccellente qualità, unita alla sostenibilità dei prodotti agroalimentari esportati, sia un punto chiave per il benessere della persona e, di conseguenza, dell`intera società.

Argomento questo del wellness particolarmente sensibile in America, in particolar modo a New York, dove i consumatori americani e internazionali sono alla continua ricerca di prodotti buoni che possano ridurre le malattie legate al colesterolo, all`obesità o all`ipertensione ed essere gli ingredienti giusti per una vita all`insegna della salute, del benessere e della sostenibilità.

Mettendo insieme i “big del food e del wine pugliese” – Casillo Group, Gioiella, Frantoio Muraglia, Granoro, e i vini rappresentati dall`Associazione Puglia in Rosè tra cui i vini di Vespa Vignaioli – i food blogger americani e gli esperti del wellness newyorkese potranno conoscere, durante i tre diversi appuntamenti, non solo i prodotti dell`eccellenza pugliese, ma soprattutto le caratteristiche che rendono questi prodotti altamente digeribili, salutari e sostenibili senza comprometterne il gusto. In poche parole il segreto della Nuova Dieta Sostenibile Pugliese nel rispetto della tradizione, dell`innovazione e dei goal dell`Agenda 2030 delle Nazioni Unite in tema di ambiente e di sostenibilità.

Dettagli dei 3 eventi

La prima tappa di questa tre-giorni vedrà la sede del Consolato Generale d`Italia, al 690 di Park Avenue, ospitare la conferenza di inaugurazione. Presenti, oltre al padrone di casa, il Console Generale Fabrizio Di Michele che darà il benvenuto, anche il Direttore dell`Italian Trade Agency (ICE) Giovanni Mafodda, il Direttore dell`Assessorato all`Agricoltura della Regione Puglia, Gianluca Nardone, e il Presidente del gruppo CxRA Cuisine Experiences Restaurant Associates – Compass Group, Dean Martinus.

A moderare la tavola rotonda, la giornalista televisiva Francesca Di Matteo. Seguirà un buffet dove la nuova dieta sostenibile della Puglia darà prova di se stessa agli invitati, all’insegna del mangiare bene e sano. Nella scelta selezionata dei vini dell`associazione Puglia in Rosé, di grande spicco, i vini della Cantina Vespa Vignaioli i cui vigneti sono coltivati con metodi sostenibili, preservando la biodiversità e riducendo l`impatto ambientale.

Seconda tappa, il 16 novembre, con la MasterClass – Pizza Lab nella pizzeria San Matteo nell`Upper East Side. Al centro del laboratorio direttamente i prodotti e la coscienza ambientale nelle pratiche di produzione: “Le Speciali” ossia la farina e la semola di Molino Casillo, che incorporano il germe di grano e quindi altamente digeribili; la burrata, la mozzarella e la stracciatella di Gioiella con latte 100% italiano bio; l`olio EVO di Frantoio Muraglia con le sue qualità organolettiche; la pasta di Granoro “senza glifosfato” prodotta con il grano 100% pugliese.

Terza e ultima tappa, nella sede centrale di CxRA con una selezione esclusiva degli ospiti e il coinvolgimento di Beverage Manager di RA, multinazionale che fornisce servizi di catering in prestigiose location come il MoMA, la Morgan Library, il Guggenheim e il Lincoln Center di New York. Qui tra gli esperti del settore, quattro chef italiani si esibiranno in un laboratorio live per trasmettere a 15 executive chef americani le filosofie e le tecniche della cucina sostenibile pugliese promuovendo cosí tradizione, innovazione e sostenibilità culinariana.

