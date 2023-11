Il “Comites di Madrid” e “La Voce d’Italia” lanciano due concorsi gastronomici

MADRID – Simili ma assai diversi. Non è una contraddizione. Anche il Comites di Madrid e “La Voce d’Italia” hanno voluto dare il loro contributo alla “Settimana della cucina italiana”. E lo hanno fatto lanciando due simpatiche iniziative.

“Concorso al miglior piatto italiano elaborato in Spagna”. È questo il nome dato dal Comites di Madrid alla sua iniziativa. Partecipare al concorso, che ha avuto il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia e al quale hanno collaborato la “Scuola Statale italiana di Madrid” e la “Federazione Italiana Cuochi – Associazione Estera Spagna”, è molto semplice. Basta inviare a [email protected] un filmato di non più di 90 secondi e in verticale con la “tua ricetta italiana”, quella che più ti sta a cuore. Il tuo video verrà riprodotto nei “social” del Comites di Madrid. Sarà premiato quello che riceverà più “like”. La premiazione avverrà il 4 dicembre, nel corso della “XVII Edizione del Premio all’Italianità” nel “Circolo di Belle Arti”.

“Ricetta mia”, invece, è il concorso della “Voce”. Quattro noti ristoranti italiani a Madrid hanno proposto ognuno una ricetta che ricorda i sapori italiani. Sono ricette semplici ed anche veloci da cucinare. Puoi accedere cliccando sul “banner” pubblicato nel nostro “portale” o entrando nel nostro “Instagram”. Clicca sul “mi piace” sotto la “tua” ricetta preferita. Condividi la pubblicazione nella tua storia e invita i tuoi amici a partecipare. Hai tempo fino al 31 dicembre. Il vincitore riceverà una sorpresa.

Con queste iniziative, orientate a diffondere la bontà della gastronomia italiana, il Comites di Madrid e la “La Voce d’Italia” si propongono anche di contribuire alla candidatura della cucina italiana a patrimonio culturale immateriale Unesco.

Redazione Madrid