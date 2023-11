Minsait Payments ottiene la nuova certificazione Pci Sss ed entra nella top 5 mondiale come azienda di pagamenti sicuri in cloud

La sua soluzione Onesait Payments Switch ha ottenuto questa nuova certificazione, il più alto standard di sicurezza del settore per i servizi software di pagamento, diventando una delle sole cinque piattaforme software completamente cloud-native ad aver ottenuto questo risultato fino ad oggi, nella categoria delle soluzioni Payments Switch

Questa tecnologia transazionale rivoluziona le operazioni nelle reti di pagamento con carte e dispositivi, consentendo a istituzioni e industrie di aumentare le proprie esigenze di canalizzazione, volume ed espansione geografica su richiesta, con le massime garanzie di sicurezza e trasparenza.

ROMA. – Minsait Payments ha ottenuto la qualifica PCI SSS (Payment Card Industry Software Security Standard), il più alto standard di sicurezza nel settore dei pagamenti per i servizi software. Minsait Payments ha ottenuto questa certificazione con la sua soluzione Onesait Payments Switch, diventando così una delle prime cinque soluzioni completamente cloud-native al mondo a ottenere questo riconoscimento. In realtà, più di 600 soluzioni internazionali della sua categoria (Payment Gateway/Switch) sono ancora in attesa di ottenere la nuova certificazione. Finora, solo circa 30 soluzioni in tutto il mondo l’hanno ottenuta e, tra queste, solo un gruppo selezionato di 5 l’ha ottenuta utilizzando architetture innovative cloud-native, come Minsait Payments.

PCI SSS (la rinnovata e più esigente versione del precedente PA-DSS) è lo standard di sicurezza ufficiale con cui il settore dei pagamenti certifica la conformità di un software o di un prodotto agli standard di sicurezza del PCI Security Standards Council. Questo forum globale riunisce le parti interessate del settore per sviluppare e guidare l’adozione di standard e risorse per la sicurezza dei dati di pagamento in tutto il mondo.

Lo standard facilita ai clienti di Minsait Payments l’esternalizzazione dei processi di pagamento con le massime garanzie di sicurezza. Inoltre, li aiuterà a semplificare gli audit rigorosi dei loro sistemi informativi e delle infrastrutture distribuite a livello internazionale per l’elaborazione SaaS di carte di credito, di debito e prepagate.

Onesait Payments Switch è un sistema di transazioni finanziarie ad alte prestazioni che consente agli emittenti e agli acquirer di carte di collegare i punti vendita presso gli esercenti e gli sportelli automatici (POS, eCommerce, ATM) con le reti di pagamento locali e internazionali (Visa, Master, Union Pay, Amex, ecc.) e con i relativi centri autorizzatori. La soluzione riduce il rischio operativo grazie al funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e ottimizza la gestione dei pagamenti consentendo di scalare la tecnologia in base alle esigenze aziendali in modo completamente automatizzato e immediato. Inoltre, contribuisce all’accelerazione digitale delle aziende, in quanto si avvale di un’architettura tecnica completamente cloud-native, che ne facilita il completo adattamento al funzionamento operativo e al volume richiesto in ogni momento, con le massime garanzie di sicurezza e trasparenza.

Le funzionalità della soluzione Minsait Payments includono la possibilità di definire il modello di connessione in base alla crescita e alle esigenze dell’azienda stessa, grazie alla sua architettura modulare, nonché l’abilitazione di moduli specifici a seconda del tipo di infrastruttura utilizzata. Il sistema rileva inoltre le frodi online combinando motori parametrici di regole antifrode e affidandosi a motori di machine learning per il rilevamento tempestivo.

Minsait Payments

Minsait Payments (https://mediosdepago.minsait.com/es) è la filiale di soluzioni di pagamento di Minsait che offre capacità e soluzioni innovative di elaborazione dei pagamenti digitali. L’azienda è impegnata in un modello di elaborazione trasversale rivolto alle aziende di natura tecnologica, che siano fintech, banche, rivenditori o grandi aziende tecnologiche. Minsait Payments ha più di 25 anni di esperienza e un team di più di 1.000 professionisti specializzati nei pagamenti. Attualmente offre servizi a più di 50 clienti in 15 paesi dell’America Latina e dell’Europa e processa più di 220 milioni di carte in tutto il mondo.

Minsait

Minsait, società di Indra (www.minsait.com), è l’azienda leader nella consulenza negli ambiti della Digital Transformation e delle Information Technologies in Spagna e America Latina. Possiede un alto grado di specializzazione e conoscenza del settore, grazie alle sue capacità di integrare il mondo core con il mondo digitale, alla sua leadership nell’innovazione e nella trasformazione digitale e alla propria flessibilità. In questo modo la società focalizza l’offerta su proposte di valore ad alto impatto, basate su soluzioni end-to-end, con un notevole grado di segmentazione, che le consente di raggiungere risultati tangibili per i propri clienti in ogni settore con un focus sulla trasformazione. Le proprie capacità e leadership si riflettono nella suite di prodotti proprietari, sotto il marchio Onesait, e nella vasta gamma di servizi offerti.

In Italia Minsait conta più di 3.000 professionisti che lavorano presso tutto il territorio nazionale. La società ha sviluppato competenze avanzate in ambiti innovativi come Content & Process Technologies, Customer Experience Technologies, Solutions Architects e Data & Analytics, che consentono di offrire soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto nei mercati in cui opera. Minsait ha localizzato in Italia il proprio centro di eccellenza globale per le tecnologie Customer Experience, completando la sua vasta presenza geografica con una consolidata capacità locale di produzione e delivery grazie ai centri di Napoli, Matera e Bari.

Indra

Indra (www.indracompany.com) è una delle principali società globali di consulenza e tecnologia ed è il partner tecnologico per le operazioni chiave dei propri clienti in tutto il mondo. È un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni proprietarie in specifici segmenti dei mercati del Trasporto e della Difesa ed è la società leader nella trasformazione digitale e nell’Information Technology in Spagna e America Latina attraverso la sua filiale Minsait. Il suo modello di business si basa su un’offerta completa di prodotti proprietari, con un approccio end-to-end, ad alto valore e con una elevata componente di innovazione. Nel 2022, Indra ha registrato ricavi per 3.851 milioni di euro, circa 57.000 dipendenti, presenza locale in 46 paesi e operazioni commerciali in oltre 140 paesi.

