Corina Machado: “La Corte Suprema ha commesso un grave errore”

Invitata da “Inter-American Dialogue”, importante “Think-tank” nordamericano, ad intervenire ad un loro evento telematico; Corina Machado ha spiegato che il provvedimento mostra la “disperazione” delle autorità che non si attendevano, come tanti dentro e fuori il Venezuela, una tale partecipazione popolare.

Per Corina Machado, la partecipazione di migliaia di venezuelani alle “primarie” indica che la speranza è ancora viva e “sta crescendo” giorno dopo giorno. Ha reiterato che l’organizzazione delle “primarie” ha richiesto un enorme sforzo organizzativo e sottolineato che la massiccia partecipazione popolare gli ha conferito legittimità.

Ha quindi affermato che l’Opposizione dovrà continuare a lavorare unita non solo per guadagnarsi la fiducia e il rispetto dei venezuelani che non hanno partecipato alle “primarie” ma anche di quei paesi e organismi “tradizionalmente vicini” al Governo.