Israele: 60 stelle di David sui muri Parigi, 2.500 atti antisemiti in Francia dal 7 ottobre

MADRID. – Con il divampare del conflitto in Medio Oriente, aumentano gli episodi di antisemitismo in Europa. Da ultimo, la procura di Parigi ha annunciato oggi di aver aperto un’indagine in seguito al ritrovamento di “una sessantina di stelle di David” dipinte sui muri di case e attività commerciali del 14° arrondissement della capitale.

L’inchiesta per “degrado di beni altrui aggravato dalla circostanza che è stato commesso per motivi di razza, etnia o religione” è stata affidata alla stazione di polizia distrettuale. Tale reato è punito con la pena della reclusione nel massimo di quattro anni e con la multa di 30.000 euro. Il municipio aveva informato la procura, nelle prime ore del mattino, di aver ricevuto “diverse segnalazioni di stelle di David stampate su numerosi muri”.

“Questo atto ricorda i fenomeni degli anni ’30 che portarono allo sterminio di milioni di ebrei”, sottolinea un comunicato stampa del municipio, denunciando “atti antisemiti”. “L’antisemitismo è radicato nelle nostre strade come nelle ore più buie”, ha commentato anche Carine Petit, sindaco dell’arrondissement.

“A nome del governo, condanno con assoluta fermezza queste azioni spregevoli” ha affermato davanti all’Assemblea nazionale la prima ministra Elisabeth Borne, sottolineando che “attaccare qualcuno perché è ebreo significa attaccare l’anima stessa della Repubblica”.

“È dovere della Repubblica proteggere tutti gli ebrei di Francia”, ha ribadito, concludendo che “tutti coloro che sono colpevoli di questi atti devono essere arrestati e condannati” e che “nulla può essere tollerato, giustificato o scusato”. Dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, nel paese transalpino sono pervenute 2.500 segnalazioni di atti antisemiti. Domenica il ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti, ha rivelato che ci sono stati più di 400 fermi per “atti antisemiti”.

(Redazione/9colonne)