Verso Cop28, Pichetto: “Azione per clima sia equa”

MADRID. – Un’azione ambiziosa per il clima è “equa, poiché riduce i rischi associati al riscaldamento globale, proteggendo i più vulnerabili dagli impatti peggiori. L’equità dovrebbe essere un fattore che favorisce la massima ambizione possibile di tutti i governi”.

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha sottolineato l’importanza dell’Accordo di Parigi durante la Plenaria di apertura della Pre-COP28 ad Abu Dhabi, ribandendo che “non vi è dubbio che sia dovere di tutti noi contribuire all’attuazione dell’Accordo di Parigi con la massima ambizione possibile, agendo con risolutezza entro il 2030 per ridurre le emissioni globali e procedere verso una traiettoria chiara di neutralità climatica”.

Pichetto ha anche sottolineato che le politiche climatiche e le scelte energetiche sono due facce della stessa medaglia: “Per dimostrare tale impegno è evidente che non possiamo non parlare di come vogliamo costruire il nostro sistema energetico futuro. Politiche climatiche e scelte energetiche sono facce di una stessa medaglia”.

Inoltre, Pichetto ha sottolineato l’importanza dell’adattamento e del rafforzamento dei meccanismi di supporto per i paesi più vulnerabili e meno sviluppati: “È evidente che il successo della COP28 sarà misurato anche se saremo in grado di definire e contestualizzare l’obbiettivo globale per l’adattamento”.

Infine, Pichetto ha sottolineato che il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine dell’Accordo di Parigi richiede una trasformazione fondamentale di tutte le economie e un grande cambiamento nella struttura dell’economia globale, dei mercati finanziari e degli investimenti. Ha sottolineato: “Dobbiamo lavorare insieme per rimuovere le barriere che ostacolano l’accessibilità e la sostenibilità dei Paesi vulnerabili e indebitati nell’attrarre finanziamenti per la transizione energetica e rafforzare la resilienza”.

