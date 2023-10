Golf: Presentato il ‘Campeonato Nacional Interclubes’

CARACAS. – Sul terrazzo della Torre Digitel e con l’Ávila come spettatore di lusso é stata presentata la 22ª edizione del “Campeonato Nacional Interclubes” di golf, torneo che avrá come sponsor principale la nota ditta di telecomunicazioni.

Nella conferenza stampa di questo prestigioso torneo é stato annunciato che si sfideranno circa 200 golfisti di tutto il Venezuela. In quest’occasione la sede del torneo sará il Valle Arriba Golf Club. Il “Campeonato Nacional Interclubes” prenderá il via lunedí 30 ottobre con la cerimonia d’apertura e la sfilata dei club partecipanti, e proseguirà fino a sabato 4 novembre.

“Per la Federación Venezolana de Golf é una soddisfazione riunire i migliori club nello stesso campo durante una settimana. Vogliamo mettere in risalto il nostro impegno con lo sport nazionale e con tutti i nostri golfisti” ha dichiarato Rafael Barrios De Jongh, presidente della FVG, durante l’incontro con i giornalisti.

Oltre ai campioni in carica dell’ Izcaragua Country Club alla 22ª edizione parteciperanno Lagunita Country Club, Caracas Country Club, Guataparo Country Club, Barquisimeto Golf Club, Maracay Golf Club, Junko Golf Club, Los Anaucos Golf Club e San Miguel Golf Club.

Il format del torneo é il denominato “match play”, questo vuol dire che più giocatori o parti gareggiano come una squadra con i risultati dei loro giri o incontri combinati per realizzare un punteggio complessivo di squadra. Questo sistema si userá in tutte le categoría dilettantistiche: campionato, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria e femminile “A” e “B”. Il club che piú punti accumulerá in classifica porterá a casa la coppa del “Campeonato Nacional Interclubes”

Il club che piú volte ha alzato questo trofeo é il “Guataparo Country Club” con 4 titoli, seguono a quota 3: Izcaragua Country Club, Valle Arriba Golf Club e Los Anaucos Golf Club. Con due trofeo in bacheca ci sono: Maracay Country Club, Maracaibo Country Club e Lagunita country Club. Chiudono l’albo d’oro Junko Golf Club, Barquisimeto Golf Club e San Luis Golf Club con uno.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)