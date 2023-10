Inaugurata a Lanzarote la “Settimana della Cucina Italiana”

MADRID – È stata inaugurata a Lanzarote, isola dell’arcipelago delle Canarie con importante presenza italiana, la prima edizione della “Settimana della Cultura Italiana”. L’evento è stato organizzato dalla Società Dante Alighieri (Comitato Canarie) con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in Spagna e la collaborazione di numerosi enti e istituzioni.

Nel corso della cerimonia inaugurale, in rappresentanza dell’Ambasciatore d’Italia Giuseppe Buccino, è intervenuta Teodora Danisi, responsabile tra l’altro dell’Ufficio di Cooperazione Culturale della nostra Ambasciata. Danisi ha sottolineato, rivolgendosi ai presenti, che l’iniziativa promossa dalla Società Dante Alighieri coinvolge aree della cultura assai diversi “come la fotografia, la moda, la gastronomia o la musica per favorire la lingua e la cultura italiane”.

“Durante questa settimana dedicata a celebrare la ricchezza e la bellezza della lingua italiana – ha detto Danisi -, non solo esploreremo le parole e le espressioni che la compongono, ma renderemo omaggio anche ad alcuni degli illustri rappresentanti della cultura italiana. Nel corso dell’evento si ricorderanno e si celebreranno personalità di spicco del cinema e della musica che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell’arte”.

Ha commentato che si ricorderanno maestri del cinema italiano, come Federico Fellini o Franco Zeffirelli; cantautori, come Lucio Dalla; o tenori come Enrico Caruso.