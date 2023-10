Liberati Requesens, Carreño ed altri tre prigionieri politici

.CARACAS – Juan Requesens, Ronald Carreño, Marco Antonio Garcés Garapaica, Mariana Barreto ed Eurinel Rincón. Sono loro i cinque prigionieri politici rilasciati dal governo del presidente Nicolás Maduro dopo anni di carcere e, come il caso del giornalista Ronald Carreño, senza la condanna di un Tribunale.

Stando all’autorevole ONG Foro Penal, sono 273 i prigionieri politici in Venezuela. Di questi, 16 sono donne e 146 militari. 136 sono in carcere senza una condanna. Cioè, in attesa del processo.

A cambio della liberazione di appena cinque prigionieri politici, gli Stati Uniti hanno accettato di concedere permessi speciali per lo sfruttamento di alcuni giacimenti petroliferi e di gas.

Antony Blinken, Segretario di Stato nordamericano, ha precisato che i permessi, così come sono stati concessi, potrebbero essere annullati. La loro validità, e rinnovo, dipenderà dal rispetto degli accordi. Il governo del presidente Maduro si è impegnato a liberare i prigionieri politici e ad invalidare l’interdizioni politica ai leader dell’Opposizione.

I cinque prigionieri politici rilasciati dal governo sono stati arrestati con vari capi d’accusa. Ad esempio, finanziamento del terrorismo e traffico d’armi da guerra (Roland Carreño); spionaggio per un governo straniero (Marco Antonio Garcés Carapaica) o “cospirazione” (Juan Requesens).

La notizia della liberazione dei cinque prigionieri politici è stata diffusa su “X”, vecchio Twitter, da Gerardo Blyde, capo della delegazione dell’Opposizione che ha ripreso i negoziati con la delegazione governativa. La liberazione di Carreño, Requesen, Garcés Carapaica, Barreto e Rincón è avvenuta a seguito del primo accordo firmato a Barbados da Opposizione e Governo.

