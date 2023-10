Israele, Biden: “Siamo con voi”

MADRID. – Il presidente americano Joe Biden e il premier israeliano Benjamin Netanyahu hanno tenuto il loro primo punto stampa congiunto. “La vostra visita è la prima che un presidente americano compie in Israele in tempo di guerra” ha rimarcato Netanyahu. “Sento di poter quindi parlare a nome di tutto il popolo d’Israele per ringraziarvi di essere qui”. “Volevo essere qui oggi per una ragione semplice – ha risposto l’inquilino della Casa Bianca -. Gli Usa sono a fianco di Israele, ci tenevo a venire”.

Il presidente americano ha quindi ricordato il terribile bilancio dell’attacco del 7 ottobre in cui nei kibbutz “più di 300 persone sono morte massacrate” mentre “decine di persone sono state prese in ostaggio. Tra questi dei bambini. E’ oltre la mia comprensione immaginare cosa possano provare i bambini in una situazione simile. Dunque siamo con voi” ha ribadito Biden spiegando che “gli americani sono preoccupati perché sanno che quello che dovrete fare non è certo facile, si svolge su un terreno difficilissimo”.

Per Biden, comunque, “il modo in cui Israele ha risposto a questi attacchi” è al momento quello migliore. Il presidente ha inoltre sottolineato che “Hamas non rappresenta il popolo palestinese che soffre” e che ha bisogno di aiuti che l’America è pronta a fornire. Riguardo alla strage dell’ospedale di Gaza, Biden ha affermato che “non è verosimile” che all’origine della tragedia vi sia stata un’azione israeliana.

“Incoraggiamo le capacità a salvare le vite dei palestinesi che sono innocenti – ha detto Biden -. Il mondo guarda con fiducia a Israele perché ha dei valori come quello americani, come quelli delle democrazie. Voglio dire al popolo israeliano che il suo coraggio è ammirevole e che sono fiero di essere qui”.



(Redazione/9colonne)