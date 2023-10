Maduro: “L’economia crescerà oltre il 5 per cento”

Ha quindi sottolineato che per il prossimo anno si prevede un incremento del Prodotto Interno Lordo del 9,9 per cento. Ma, ha commentato, questa meta sarà possibile solo se gli Stati Uniti toglieranno le sanzioni che hanno arrecato un danno enorme al Paese.

Il presidente Maduro ha assicurato d’aver “sempre incoraggiato il dialogo”. E si è detto convinto che si è in prossimità di “nuovi accordi con l’Opposizione”; accordi di grande utilità in vista delle prossime elezioni. Ha quindi dichiarato che tra i temi che affronteranno le delegazioni vi sono quelli sulle garanzie legali e tecnologiche legati alle presidenziali del prossimo anno.

Dopo l’annuncio della ripresa dei negoziati, la Casa Bianca ha espresso la propria soddisfazione. Il portavoce del Dipartimento di Stato, in un comunicato, ha assicurato che l’amministrazione Biden proseguirà negli sforzi per promuovere ulteriori accordi. È previsto che tra questi vi sia quello sulla restituzione dei diritti politici ad alcuni candidati alle presidenziali. Per esempio, a Maria Corina Machado. Questa è considerata la favorita nelle primarie, che si realizzeranno domenica prossima. Machado è ritenuta un’avversaria pericolosa per le aspirazioni del presidente Maduro. Il capo dello Stato che punta ad una nuova rielezione e la candidatura di Maria Corina Machado è una spina al fianco.

Redazione Madrid