Pamela Prati e il sogno Sanremo

La nuova sfida televisiva di Pamela Prati è iniziata già da qualche settimana. L’artista sarda è nel cast di “Tale e Quale Show”, il collaudatissimo varietà di Rai 1. “Questo programma è una perla – ha spiegato al nostro giornale – e tutti lo vorrebbero fare. Ci ho messo tanto per arrivare a ‘Tale e Quale’ e ora sono felice. E’ uno dei pochi programmi rimasti del varietà e sono davvero contenta di essere tornata qui in Rai”.

Un pensiero anche per i nostri connazionali lontani: “Abbraccio tutti gli italiani all’estero, sostenetemi perché ne avrò bisogno e perché non si smette mai di imparare”.

Infine Sanremo: “E’ un’istituzione e per me un grande sogno. Ho fatto un film di Pier Francesco Pingitore dal titolo ‘Gole ruggenti’ dove si parlava proprio del Festival ed io facevo la co-conduttrice. Sì, Sanremo mi manca e chissà che magari Tale e Quale non mi porti fortuna e mi porti anche a nella città dei fiori…”. Un concetto che Pamela ha ribadito nei giorni scorsi anche durante la trasmissione Rai “Bellamà” condotta da Pierluigi Diaco.

E intanto Pamela venerdì prossimo a “Tale e Quale Show” diventerà Renato Zero.

Emilio Buttaro