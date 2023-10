Nuoto: al via il “III Estadal de Masificación y Especialización” nel CIV di Caracas

CARACAS. – Ancora gare che contano nella piscina olimpica del Centro Italiano Venezolano di Caracas: da oggi (16 ottobre) fino a giovedì (19 / 10) ospiterà il “III Estadal de Masificación y Especialización”. Alla manifestazione natatoria parteciperanno 26 club provenienti da diversi angoli del Venezuela, tra cui spiccano Distrito Capital, Guárico, La Guaira e Miranda.

La delegazione piú numerosa sará quella dei padroni di casa con 69 nuotatori pronti a tuffarsi in vasca per portare in alto il vessillo del club italico. Alle spalle del sodalizio di Prados del Este per numero di atleti ci sará il Club de Natación Emil Friedman (60), che sicuramente sará il rivale da battere per salire sul gradino piú alto del podio nella classifica finale.

Tra i club con una rosa numerosa nel “III Estadal de Masificación y Especialización” troviamo quella dello Sport Center Los Naranjos con 46 nuotatori, Centro Portugués (45), Club de Natación La Trinidad (26), Barracudas Suma Deportes (24), Club Parque Miranda (23), Centro de Natación Caracas (23) e Club Nuestra Señora del Camino (22).

Seguono nella lista dei partecipanti Club Paraiso GT (con 16 rappresentanti), Club Delfines 25 (14), Altamira Tennis Club (13), Hermandad Gallega de Venezuela (12), Academia Deportes Acuaticos MP (9), Asociación de Deportes Acuáticos Miranda (8), Asociación Estado La Guaira (8), Instituto Cumbres de Caracas (6), Delfines de María Auxiliadora (4) e Tritons Warriors (3)

Chiudono la lista: Aqua Center Sport (con uno sportivo), Casa del Profesor FE (1), Centro Hispano Venezolano (1), Club Centro de Natación Vargas (1), Club de Natación Fénix (1), Club Tiburones de Vargas (1) e Morros de Guárico (1).

Saranno quattro giorni che manterranno gli amanti dei nuoto con lo sguardo fisso nella vasca del Centro Italiano Venezolano di Caracas e dove per conoscere il sodalizio che porterá a casa la coppa bisognerá attendere all’ultima bracciata.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)