Mondiali 2026: la Vinotinto riesce ad impantanare il Brasile nell’Arena Pantanal

CARACAS – Il 12 ottobre é festa nazionale in diversi angoli del mondo. Da ieri, in Venezuela, almeno per gli amanti dello sport avrá un valore diverso, tutto questo grazie al pari esterno 1-1 della Vinotinto contro il Brasile.

Nell’Arena Pantanal, parafrasando il nome dello stadio, la nazionale vinotinto é riuscita ad impantanare i “verdeoro” costringendoli ad accontentarsi di un misero 1 – 1. I padroni di casa si erano portati in vantaggio grazie alla zuccata vincente di Gabriel Magalhães al 50esimo. La Vinotinto é riuscita a resistere gli arrembaggi dei “verdeoro” senza dimenticarsi di colpire l’avversario quando era possibile. Giocatori come Neymar, Rodrygo, Casemiro, Richarlison, Gabriel Jesús non sono riusciti ad impensierire piú di tanto la porta difesa da Rafael Romo. E quando é stato necessario l’ex Udinese si é fatto trovare pronto con i suoi guantoni.

A 5 minuti dalla fine, il Venezuela trova il pari con una spettacolare rovesciata di Eduard Bello che era entrato all’80esimo al posto di Samuel Sosa. Questa é la seconda volta che la Vinotinto pareggia in territorio brasiliano: il precedente risale al 2009, quando sotto la gestione di César Farías finí 0-0.

Questo risultato serivá alla nazionale venezuelana come motivazione in vista della sfida di Maturín contro il Cile, valevole per la quarta giornata di qualificazioni verso il Mondiale 2026.

Il tabellino

Brasile – Venezuela 1 – 1

Reti: 1-0 (50′) Gabriel Magalhães, 1-1 (85′) Eduard Bello.

Brasile (1): Ederson; Danilo (Yan Couto 42′), Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana; Rodrygo, Bruno Guimaraes (Gerson Santos 79′), Neymar, Casemiro (André 79′), Vinícius Júnior (Matheus Cunha 79′); Richarlison (Gabriel Jesús 59′). CT: Fernando Diniz.

Venezuela (1): Rafael Romo; Alexander González, Yordan Osorio, Wilker Ángel, Christian Makoun; Samuel Sosa (Eduard Bello 80′), Yangel Herrera (Cristian Cásseres Yépez 46), Tomás Rincón (Junior Moreno 67′), Darwin Machís (Yeferson Soteldo 58′); Sergio Córdova (Jefferson Savarino 46) e Salomón Rondón. CT: Fernando Batista.

Arbitro: Kevin Ortega (Perú). Ammoniti: Richarlison (56′), André (83′), Yangel Herrera (31′) e Tomás Rincón (33′).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)