Canciller Gil aseguró que políticos inhabilitados si pueden participar en elecciones

CARACAS – Yván Gil, canciller de la administración de Nicolás Maduro, negó durante la sesión ante el Comité de DDHH de la ONU – Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que existan en Venezuela ciudadanos que hayan perdido el derecho político a elegir o a ser electos.

“No hay ni una persona en Venezuela que no sea por una decisión de un tribunal haya perdido el derecho político a elegir o a ser electo”, aseguró. Señaló que hay algunas personalidades políticas que han sido inhabilitados de cumplir funciones dentro de la administración pública. No obstante, dijo que no se les está vulnerando derecho político alguno, porque sí pueden participar en una elección, pueden elegir y pueden ser electos.

Agregó que únicamente, debido a hechos de corrupción documentados ante la Contraloría, fueron inhabilitados de la función pública algunos líderes políticos, pero los derechos políticos están intactos y dichas medidas pueden ser levantadas únicamente por un tribunal.

Reiteró que el sector político de la oposición utiliza el discurso de las inhabilitaciones para atacar la institucionalidad venezolana.

Por su parte María Corina Machado, candidata a la primaria por Vente Venezuela, sobre quien pesa una inhabilitación, respondió al gobierno diciéndole que se “pongan de acuerdo”, y recomendó que se le notifique eso a la Contraloría y a quien maneja la página web del CNE que no permite que se inscriba.

Recordó que no hay un proceso judicial en su contra y nunca ha recibido una notificación.

Gil aseguró que los políticos venezolanos inhabilitados sí pueden participar en elecciones, pero no ejercer cargos públicos.

Superlano apoyará a Machado

Entre tanto, este viernes Freddy Superlano, precandidato presidencial de Voluntad Popular, retiró su candidatura de la primaria opositora del próximo 22 de octubre y dio su respaldo a la candidata María Corina Machado.

Aseguró que en la calle y a pocos días de las primarias, todo el mundo señala como candidata ganadora a María Corina Macahdo, de allí su pleno respaldo.

Redacción Caracas