IIC-Madrid, tanti eventi per la “Settimana della Lingua Italiana nel Mondo”

MADRID – Il 16 ottobre, con l’incontro con il celebre fumettista Zerocalcare, l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, aprirà la “XXIII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo”, la più importante rassegna a livello internazionale dedicata alla nostra lingua. Nata nel 2001, si tiene tradizionalmente ogni terza settimana di ottobre. L’iniziativa coinvolge l’intera rete diplomatica-consolare, gli Istituti Italiani di Cultura e i principali partner della promozione linguistica. Tra questi, il Cgie, la Società Dante Alighieri, l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, l’Accademia della Crusca.

È tradizione che la “Settimana della Lingua Italiana” sia dedicata ad un tema particolare. In questa edizione l’argomento sarà: “L’Italiano e la Sostenibilità”.

Tanti gli eventi organizzati dal nostro Istituto Italiano di Cultura. “La Settimana della Lingua Italiana” a Madrid inizierà con un invitato d’eccezione: Zerocalcare. Michele Reech, noto col nome d’arte di “Zerocalcare”, dialogherà con la direttrice dell’IIC Marialuisa Pappalardo. Probabilmente ci racconterà dei suoi primi passi come fumettista, della realizzazione della narrazione a fumetti del G8 di Genova; del suo primo albo, “La Profezia dell’Armadillo”, pubblicata nel 2011; e del milione di copie vendute dei suoi libri. L’incontro si terrà alle ore 19:00 presso la sede dell’IIC.

Il giorno seguente, sempre presso l’IIC, è in programma un nuovo appuntamento col “Club di Lettura”. Moderato dalla direttrice Pappalardo, il “Club” analizzerà il libro “Spatriati” di Mario Desiati. L’autore, Premio Strega 2022, converserà con la direttrice dell’IIC il 18 settembre, sempre alle ore 19:00, nell’ambito della rassegna “Incontri d’Autore”. Desiati, che prima di diventare scrittore è stato giornalista, ha esordito come narratore nel 2003, con il libro “Neppure quando è notte”.

Nel commentare il suo romanzo, in una intervista pubblicata su Repubblica, Desiati ha confessato:

“Ho sempre voluto fare lo scrittore. Quand’ero ragazzino, in realtà, m’immaginavo un poeta al pari di quegli autori scoperti fra i banchi. Ma era un sogno condiviso con l’altra immaginaria carriera che m’ero riservato: il calciatore. Solo il fallimento del mio provino con il Parma, avevo 21 anni e fu un’autentica umiliazione, mi fece capire che il calcio, forse, sarebbe stato meglio se mi limitavo a raccontarlo. Quello che, alla fine, ho fatto nel romanzo ‘Il paese delle spose infelici’”. (Repubblica, 12 maggio 2011).

Il 19 ottobre alle 21:00, l’IIC presenterà il progetto live della musicista e compositrice Kety Fusco. Nell’ambito di “In Scena a Palazzo”, in collaborazione con l’Ambasciata di Svizzera, sarà presentato “Experimental Prformance w/two Harps, light and Visuals”.

Anche per i più piccini, l’IIC di Madrid ha riservato uno spazio nell’ambito della “Settimana della Lingua Italiana”. Infatti, alle ore 12:00 si terrà il concerto “Cartoons in Jazz”. Per i bambini dai 3 anni in su, si legge nel portale del nostro Istituto, “verranno proposte in chiave jazz le sigle e canzoni di famosissimi cartoni animati, come la Pantera Rosa, gli Aristogatti, La carica dei 101, Lilli il Vagabondo e tanti altri”.

A sera, invece, alle ore 20:00, nell’ambito della rassegna “In Sena a Palazzo”, è stato organizzato il concerto “Serata con il Moncalieri Jazz”. Nel portale del nostro Istituto si legge:

“Il concerto presenterà le grandi personalità del jazz, che hanno caratterizzato i vari periodi dell’evoluzione che ha avuto il jazz, dal Dixieland di New Orleans dei primi anni, allo Swing delle big bands negli anni trenta e quaranta, dal Bepop della seconda metà degli anni quaranta, al Cool Jazz e all’Hard Bop degli anni cinquanta, sino all’età delle avanguardie con il Jazz modale passando dalla Fusion al Free Jazz”.

