Commemorato il 12 ottobre, festa della “hispanidad”

MADRID – La principessa Leonor, ereditiera al trono, in divisa militare e per la prima volta a fianco del padre, il monarca Felipe VI, in una festa nazionale, e, sempre per la prima volta, una paracadutista donna, Carmen Gómez Hurtado, incaricata di far sventolare un’enorme bandiera di 53 metri quadrati e 15 chili di peso, nel cielo di Madrid, durante il salto da duemila metri per atterrare a pochi passi dal palco reale. Queste le note salienti della giornata dedicata alla commemorazione della Scoperta d’America. Non sorprendono più di tanto, invece, i fischi che hanno accompagnato l’arrivo al palco d’onore del premier “ad interim”, Pedro Sánchez. È questa una consuetudine durante i governi del Psoe.

La parata del 12 ottobre, in omaggio alla Scoperta dell’America, si è svolta in un clima politico teso. Il premier Sánchez negozia con gli indipendentisti catalani i voti per poter rieditare una coalizione di sinistra. Alcuni spettatori hanno urlato “Puigdemont in Prigione” e “che ti voti Txapote”. Nel primo caso, il riferimento è stato all’ex presidente della Generalitat della Catalogna fuggito in Belgio dopo i fatti del “proces” del 2017; nel secondo, invece, il riferimento è al terrorista dell’Eta Francisco Javier García Gaztelu, soprannominato Txapote, e ai negoziati che porta avanti Sánchez con Eh Bildu, partito considerato erede dell’Eta.

La parata militare si è svolta secondo copione. Vi hanno preso parte un totale di 4 mila 177 militari, 142 veicoli e 86 aeromobili.

Redazione Madrid