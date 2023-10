Caivano, Valditara visita le scuole del territorio e firma il progetto di rete

MADRID. – Il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara si è recato oggi in visita a Caivano, seguendo il progetto annunciato nei mesi scorsi dalla Presidente del Consiglio Meloni di mantenere un presidio costante del governo nella cittadina campana, teatro delle ormai note vicende di violenza e degrado.

Valditara ha visitato i sei istituti scolastici di Caivano, oltre ad incontrare don Maurizio Patriciello, il parroco della chiesa di San Paolo Apostolo, nel Parco Verde e il commissario per il recupero e la riqualificazione del territorio, nominato dal governo, Fabio Ciciliano. In occasione della visita, il Ministro ha annunciato la firma “di quel progetto di rete che mette in collaborazione le scuole di Caivano, precise iniziative che con tutte le scuole di Caivano andremo a realizzare, progetti di musica e sport”.

Il Protocollo d’Intesa con le scuole di Caivano prevede una serie di iniziative volte alla riqualificazione dell’attività didattica sul territorio, oltre che alla promozione di attività di valore sociale e culturale. In particolare, per l’IC “Parco Verde” si prevede la realizzazione di una biblioteca/mediateca, fornita anche di testi in adozione per comodato d’uso, l’organizzazione di campi-scuola e summer-camp sia durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche che durante il periodo estivo per esperienze di formazione e potenziamento delle competenze sul territorio regionale e nazionale e realizzazione di percorsi di tipo esperienziale e laboratoriale di introduzione al mondo delle professioni e del lavoro. Il progetto definisce anche le linee guida per un servizio di supporto al diritto allo studio degli studenti con disagio socio-economico con la fornitura di beni in comodato e servizi di sostegno alla frequenza (ad esempio, mensa).

Le proposte

L’Istituto De Gasperi, invece, ha presentato progetti finalizzati alla realizzazione di una struttura non convenzionale in grado di accogliere per le attività sportive e motorie, il potenziamento di laboratori musicali per gli alunni dell’istituto, anche come estensione del tempo-scuola, organizzazione di proiezioni cinematografiche, percorsi di tipo esperienziale per l’introduzione al mondo delle professioni e del lavoro ma anche l’organizzazione di miniolimpiadi interscolastiche per alunni di scuola secondaria di 1° grado delle varie scuole di Caivano e comuni limitrofi.

E, mentre il Liceo Braucci propone scambi con realtà scolastiche internazionali, l’IC Milani punta al potenziamento dei percorsi didattici per lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali in genere.

Un laboratorio sull’agricoltura 4.0 e sull’enogastronomia del territorio, in collaborazione con i competenti Dipartimenti delle Università, per la valorizzazione e lo sviluppo della filiera agro-alimentare già attiva all’interno della scuola è la proposta dell’IIS Morano, insieme al potenziamento degli stage e dei percorsi PCTO, anche di tipo individualizzato, con la creazione di una specifica articolazione nell’istituto per la promozione di una rete di imprese e associazioni datoriali a livello nazionale, anche attraverso la valorizzazione della rete di aziende attivata dalla scuola in questi anni.

(Redazione/9colonne)