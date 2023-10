Minsait punta su digital marketing e e-commerce con l’integrazione di Softfobia

Il gruppo Softfobia (Softfobia e Riganera) diventerà parte integrante al 100% del Gruppo Indra, che conta 57.000 persone in tutto il mondo, delle quali circa 3.000 in Italia, dove opera con il marchio Minsait

La collaborazione con la digital boutique sarda, entrata a far parte di Minsait nel 2018, ha consentito alla società cagliaritana di triplicare il proprio fatturato e di raddoppiare il personale assunto

ROMA.- Minsait rafforza le sue competenze in ambito Digital Marketing in Italia con l’integrazione di Softfobia, società sarda specializzata nel settore del digital marketing e dell’eCommerce. Entrata a far parte di Minsait nel 2018, Softfobia ha iniziato una collaborazione che ha consentito alla società cagliaritana di triplicare il proprio fatturato e di raddoppiare il personale assunto.

Grazie al perfezionamento dell’operazione appena avviata e che si concluderà a inizio del 2024, il gruppo Softfobia (al quale appartengono le società Softfobia e Riganera) diventerà parte integrante al 100% del Gruppo Indra, che conta 57.000 persone in tutto il mondo, delle quali 3.000 in Italia, dove opera con il marchio Minsait.

La digital boutique sarda è specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali nei settori dell’eCommerce, del web marketing, della pianificazione strategica e del posizionamento e ottimizzazione di digital asset. Vanta un’ampia esperienza nella progettazione e gestione di portali web, tra cui lo sviluppo di architetture, la progettazione grafica, il content management, branding, le attività SEO ed eCommerce. Inoltre, ha prodotti di gestione dei contenuti proprietari, soluzioni di digital engagement e piattaforme di gamification.

L’integrazione completa del gruppo cagliaritano permette a Minsait di rafforzare ulteriormente le proprie competenze in ambito digital marketing ed eCommerce, aggiungendo nuove soluzioni e referenze al proprio portfolio e sommando i talenti di Softfobia, con i quali i professionisti di Minsait hanno già collaborato negli ultimi cinque anni.

“Sono molto contento di questo importante traguardo nel percorso di crescita di Minsait in Italia e delle opportunità che l’unione completa delle nostre competenze rappresenterà per i nostri clienti e per i professionisti di Softfobia, che acquisiscono maggiore solidità, potenziale di crescita e opportunità di sviluppo professionale”, ha affermato Pedro Garcia, AD di Minsait in Italia.

“Con il perfezionamento dell’integrazione, il talento di Softfobia entra a far parte al 100% di una grande azienda multinazionale con una crescita sostenuta in Italia e nel mondo. In questo modo, i professionisti di Softfobia avranno maggiore proiezione internazionale, che consentirà loro di accedere a migliori opportunità e di avere una maggiore capacità di investire in tecnologie innovative, come l’intelligenza artificiale, per integrarle nel nostro catalogo di soluzioni e servizi”, ha affermato Fabrizio Cocco, fondatore di Softfobia.

Cinque anni di successi insieme

La collaborazione iniziata nel 2018 ha permesso a Softfobia di consolidare le proprie competenze. In particolare, la società si è rafforzata nel settore dell’eCommerce, con una focalizzazione particolare sulla tecnologia Salesforce e sulla creazione di soluzioni personalizzate in base alle esigenze specifiche del cliente.

Tra i casi di successo realizzati in questi anni in Italia, emergono i progetti per realtà come Upim, per la quale ha collaborato allo sviluppo del nuovo portale eCommerce versatile e affidabile, basato sulla soluzione tecnologica Commerce Cloud Salesforce.

Inoltre, insieme a Minsait, Softfobia ha sviluppato la piattaforma digitale di Greenpeace Italia per gestire le donazioni e il rapporto con i propri sostenitori, un nuovo sistema di Donor Relationship Management (DRM) creato sulla piattaforma Nonprofit Success Pack di Salesforce.

Insieme a Minsait, ha anche sviluppato per Roma Capitale il portale “My Rhome – Casa Digitale del Cittadino”, un nuovo spazio online dove i cittadini possono consultare e completare le procedure amministrative in un click, ricevendo informazioni specifiche sulle loro richieste, documentazioni e pagamenti.

