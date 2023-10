Pallacanestro: Daniel Seoane nuovo allenatore della “Vinotinto dei canestri”

CARACAS. – Tramite i suoi social la “Federación Venezolana de Baloncesto” (FVB) ha annunciato il nuovo coach della Vinotinto: sará il venezuelano Daniel Seoane che prenderá il posto dell’argentino Fernando Duró.

“Per me Venezuela é tutto: qui sono nato, qui sono cresciuto e mi sono formato. É il sogno di qualsiasi allenatore rappresentare il proprio paese. In diverse occasioni ho lavorato come assistente e con l’avanzare della mia carriera il sogno di diventare selezionatore della nazionale si avvicinava” – ha spiegato in un video pubblicato dalla FVB il coach nato nello stato Lara il 7 gennaio 1982, aggiungendo – “Dire sì alla nazionale é stata una decisione facile da prendere”.

Seoane ha una vasta esperienza alle spalle: ha mosso i suoi primi passi come vice nei Marinos de Anzoátegui tra le stagioni 2008 – 2012. Ha continuato a lavorare nella pallacanestro venezuelana, sempre come assistente del coach, con Bucaneros de La Guaira (2012-2013) e Guaros de Lara (2013-2016). Poi il salto in nazionale, tra il 2015 e 2018 é stato il vice di Nestor García. Il “Che” é stato uno dei primi a ricevere la notizia della designazione come coach della “Vinotinto dei canestri”. Ai tempi come vice della nazionale ha vinto il torneo “FIBA las Américas” in Messico ed ha partecipato ai Giochi Olimpici Rio 2014.

Al curriculum sportivo venezuelano di Daniel Seoane si aggiungono altre esperienze come vice sulle panchine di Maccabi Haifa B.C. (2016-2017), Baloncesto Fuenlabrada. (2017-2018), la nazionale della Repubblica Dominicana (2018) e Cangrejeros de Santurce (2021). Poi come allenatore ha guidato: Maccabi Haifa B.C (2020-2021), Club Atlético Aguada (2021), Defensor Sporting Club (2022) e Panteras de Miranda (2023).

Nel video postato sui social dalla “Federación Venezolana de Baloncesto”, Seoane dichiara che il Venezuela ha una squadra agguerrita e coraggiosa.

La prima grande sfida della Vinotinto dei Canestri con Daniel Seoane alla guida saranno i Juegos Panamericanos a Santiago dove affronterá Argentina, Brasile, Canadá, Stati Uniti, Porto Rico, Messico e Cile.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)