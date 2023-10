Calcio venezuelano: Caracas si aggiudica l’ultimo posto per la “festa dei 4”

CARACAS – Il Caracas di Leonardo González si presentava sul campo del Misael Delgado della cittá di Valencia con una missione: “Portare a casa l’ultimo tagliando per il G4!”. Ricordiamo che questa fase assegna un posto per la Coppa Libertadores 2024 e la possiblitá di mantenersi in corsa per la “estrella” (lo scudetto della Liga Futve).

Anche i rivali in campo, il Carabobo, avevano questa missione, ma solo con un risultato su tre a disposizione: la vittoria! A festeggiare dopo il triplice fischio dell’arbitro Jesús Valenzuela é stata la formazione capitolina che grazie all’1-1 si é qualificata per la fase successiva, mentre i “Granates” dovranno accontentarsi del 5º posto e la partecipazione alla prossima Coppa Sudamericana.

Entrambe le squadre hanno chiuso la stagione regolare con 45 punti, ma i ragazzi allenati da Leo González sono stati beneficiati dalla migliore differenza reti +17 rispetto al +14 del Carabobo.

Nella “Ciudad Industrial” il Caracas si é portato in vantaggio grazie al gol segnato dal nigeriano Ade Oguns (45+3’) su assist di Saúl Guarirapa, interrompendo un digiuno con il gol che durava da 363 minuti. Nella ripresa, i padroni di casa hanno pareggiato i conti con il rigore trasformato da Carlos Sosa (58’).

Dal canto suo, il Deportivo Táchira ha superato per 1-3 l’Estudiantes. Sfortunatamente, il “clásico andino” é stato macchiato dagli incidenti tra le tifoserie. La gara doveva giocarsi sabato e doveva essere la splendida cornice per salutare uno dei big che lasciava il calcio giocato: Jesús “la Pulga” Gómez, ma a causa dei tafferugli la gara é stata sospesa e riprogrammata per il giorno successivo senza tifosi sugli spalti. Nel match disputato ieri, sono andati a segno per i “gialloneri”: Esli García (45+3’), Nelson Hernández (55’) e Maurice Cova (90+3’). Mentre per gli “academici” é andato a segno Ander Izarra (80’).

La sconfitta dell’Estudiantes favorisce il Rayo Zuliano che grazie alla vittoria 1-0 (rete di José Luis Ochoa al 19’) sull’Academia Puerto Cabello si qualifica per la Coppa Sudamericana.

Hanno completato la 30ª giornata della Liga Futve: Hermanos Colmenárez – Zamora 1 – 2, Mineros – Angostura 1-2, Monagas – La Guaira 2 – 2, UCV – Metropolitanos 3 – 2.

