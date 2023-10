Al ritmo della Pizzica con i pugliesi da Mena Apulian Food

MADRID – Nel cuore della vibrante Madrid, l’Associazione Pugliesi in Spagna ha trasportato un pezzo di Puglia per una serata dedicata alla Pizzica Salentina. In collaborazione con Raiz Italiana, un’associazione impegnata attivamente nella promozione del turismo delle radici, e il ristorante Mena Apulian Food, gli amanti della cultura pugliese hanno avuto l’opportunità di immergersi in un’esperienza unica che ha celebrato la tradizione, la musica e, naturalmente, il cibo salentino.

La Pizzica Salentina è una danza tradizionale della regione del Salento, in Puglia, con radici antiche e una storia ricca di significato. Questa forma di espressione artistica è diventata un simbolo di orgoglio per i pugliesi e una testimonianza della loro cultura unica.

La serata è stata un’occasione speciale per gli ospiti di Madrid di apprezzare questa affascinante tradizione pugliese. La musica dal vivo ha dominato la scena, con il maestro Guido Scopece e la ballerina Serena D’Amato accompagnata alla chitarra da Maxi Manzo, che hanno invitato gli spettatori a partecipare, imparando i movimenti e il ritmo coinvolgente di questa danza tradizionale.

Ma non si trattava solo di musica e danza. Il ristorante Mena Apulian Food, noto per la sua autentica cucina pugliese, ha offerto un menu speciale che comprendeva prelibatezze tipiche del Salento. Dai famosi “pasticciotti” ai panzerotti, i partecipanti hanno potuto gustare i sapori autentici di questa regione italiana.

L’Associazione Pugliesi in Spagna, presieduta da Attilio Mingolla, e Raiz Italiana, presieduta da Attilio Ardito, hanno reso possibile questa serata, dimostrando l’importanza di preservare e condividere le radici culturali e gastronomiche italiane all’estero. L’evento ha anche contribuito a promuovere il turismo in Puglia, invitando gli ospiti a scoprire di più sulla bellezza e la diversità della regione.

L’atmosfera calorosa e festosa ha creato un legame speciale tra i partecipanti, che hanno ballato, mangiato e riso insieme, condividendo un pezzo di Puglia nel cuore di Madrid. La serata è stata un successo e ha dimostrato che la cultura italiana continua a trovare un caloroso benvenuto in tutto il mondo.