Juegos Panamericanos: Vinotinto del baseball annuncia la lista dei convocati

CARACAS. – Mancano poco piú di 15 giorni per l’inizio dei Juegos Panamericanos, che in questo 2023 andranno in scena a Santiago del Cile. Uno degli sport in gara sará il baseball ed il Venezuela spera che che gli regali molte gioie. Con un comunicato stampa é stata annunciata la lista dei 24 convocati del manager Carlos “El Almirante” García.

Il torneo di baseball dei Juegos Panamericanos, in campo tra il 18 e 24 ottobre, avrà come scenario “Centro de Béisbol y Softbol del Parque de Cerrillos” della ccapitale cilena. La Vinotinto giocherá nel girone B insieme a Cuba, Colombia e Brasile.

Nella lista dei convocati spiccano i nomi di giocatori come: Juan Carlos Torres (ricevitori), Alex Monsalve (ricevitore), Rayder Ascanio (infilder), Daniel Castillo (infilder), Edgar Durán (infilder), Edgardo Fermín (infilder), Bryan Flete (infilder), Osman Marval (infilder), Yonathan Mendoza (infilder), Engelb Vielma (infilder), Omar Carrizales (outfilder), Eduardo Díaz (outfilder), Juan Infante (outfilder), Henderson Álvarez (lanciatore), Wikelman Ramírez, Juan Infante ed altri.

Mentre nello staff tecnico, oltre al manager Carlos García ci saranno: Clemente Álvarez, José Villa, Jesús Velásquez, Luis Cruz, César Benítez e Luis Martínez.

La Vinotinto del baseball vuole riportare a casa una medaglia d’oro che manca 64 anni, infatti l’ultima volta risale all’edizione del 1959 a Chicago. Nel roster della nazionale venezuelana di baseball che vinse l’oro c’erano i seguenti giocatori: Eduardo “Tata” Amaya (infielder), Dámaso Blanco (inf.), Enrique Capecchi (lanciatore), Lucas Ferreira (out.), José Flores (inf.), Tadeo Flores (lanciatore), Miguel Girón (outfielder), Luís Manuel Hernández (inf.), Raúl “Cigarrón” Landaeta (utility), Francisco “La Manca” López (out.), Domingo Martín Fumero (inf.), Rubén Millán (inf.), Francisco Oliveros (lanciatore), Luís Antonio Peñalver (lanciatore), Manuel Pérez Bolaño (lanciatore), José Pérez (lanciatore) y William Troconis (catcher). La squadra era allenata dal manager José Antonio Casanova, uno degli Eroi del 41.

In altre occasioni, la Vinotinto del baseball é salita sul podio: 1955 e 1975, in entrambe le occasioni i Juegos Panamericanos si erano svolti a Ciudad de Messico.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)