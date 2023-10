Mondiale 2026: due italo-venezuelani tra i convocati della Vinotinto contro Brasile e Cile

CARACAS – Con un post sui social la Federación Venezolana de Fútbol ha annunciato la lista dei convocati della Vinotinto per le gare contro Brasile (in trasferta) e Cile (in casa), valevoli per le qualificazioni del mondiale 2026. Tra i convocati di Fernando “Bocha” Batista spiccano i nomi degli italo-venezuelani Nahuel Ferraresi e Jefferson Savarino. Tra le novitá del mister della Vinotinto ci sono i nomi di Ferraresi ed Erick Ramirez. In questa finestra di qualificazioni non ci saranno Mikel Villanueva, Jhon Chancellor, e Alejandro Marques.

Questa la lista completa dei convocati dell’argentino Fernando “Bocha” Batista:

Portieri: Joel Graterol, Alain Baroja, Rafael Romo.

Difensori: Alexander González, Christian Makoun, Yordan Osorio, Jon Aramburu, Luis Del Pino Mago, Miguel Navarro, Mikel Villanueva, Roberto Rosales, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi.

Centrocampisti: Tomás Rincón, Junior Moreno, Jesús Bueno, Yangel Herrera, Cristian Cásseres Jr., José Andrés Martínez, Eduard Bello, Jefferson Savarino, Rómulo Otero, Samuel Sosa, Yeferson Soteldo, Darwin Machís.

Attaccanti: Salomón Rondón, Eric Ramírez, Sergio Córdova, Josef Martínez.

La Vinotinto scenderá in campo il 12 ottobre in casa del Brasile, cinque giorni dopo affronterá tra le mura del Monumental di Maturín il Cile, match valevoli per la 3ª e 4ª giornata delle qualificazioni. In precedenza la nazionale aveva affrontato la Colombia a Barranquilla (ko 1 – 0) ed il Paraguay a Maturín (vittoria 1 – 0).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)