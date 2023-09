Calcio venezuelano: s’infiamma la lotta per un posto nel G4

CARACAS – Con due posti nelle mani di Deportivo Táchira ed Academia Puerto Cabello già da diverse settimane torna la Liga Futve che manda in scena gli ultimi 180 minuti della stagione regolare.

Resta piú che mai viva la lotta per le ultime due poltrone nella “festa dei quattro” e quella per non retrocedere.

Nella corsa per entrare nella fase dove si gioca lo scudetto e si ottiene un biglietto per la prossima Coppa Libertadores sono in corsa Caracas con 43 punti (con due gare da disputare), Portuguesa 43 (giocherá il suo ultimo incontro questo fine settimana) e Carabobo a quota 41 (con ancora 180 minuti da giocare).

In questa 29ª giornata, i “Rojos del Ávila” andranno a far visita al Rayo Zuliano. Per centrare la qualificazione alla fase successiva la formazione allenata da Leonardo González dovrá battere i “maracuchos” e sperare che il Carabobo non vinca in casa dello Zamora o che il Portuguesa pareggi o perda nella trasferta di Angostura.

Dal canto suo Portuguesa giocherá la sua última partita della stagione regolare sul campo del Ricardo Tulio Maya con un solo risultato a disposizione: la vittoria. Il “Penta” per timbrare il biglietto d’ingresso nel G4 debe vincere e sperare che Caracas e Carabobo non vincano.

Infine, il Carabobo volerà a Barinas per sfidare lo Zamora e per essere uno degli invitati nella “festa dei quattro” dovrá vincere e attendere un ko del Portuguesa contro l’Angostura.

Nella zona retrocessione la lotta é tra UCV a quota 23 punti e Mineros con 17. Agli “ucevistas” che nelle ultime due giornate affronteranno Deportivo La Guaira (in trasferta) e Metropolitanos (in casa) basterá un punto per mantenersi nella massima serie. Mentre i “neroazzurri” dipendono da un miracolo sportivo per mantenersi nella Liga Futve: i “sureños” dovranno non solo battere Monagas ed Angostura, ma dovranno batterli per goleada. Entrambe le gare si disputeranno tra le mura del CTE Cachamay di Puerto Ordaz.

La 29ª giornata della Liga Futve si completerá con: La Guaira – UCV (stadio Olímpico), Mineros – Monagas (stadio Cachamay), Puerto Cabello – Estudiantes (stadio la Bombonerita) e Táchira – Hermanos Colmenárez (stadio Pueblo Nuevo). (tutte le partite si giocheranno domani alle 15:30, ora di Caracas)

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)