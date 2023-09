Presidenziali Usa, Biden: “Con Trump democrazia a rischio”

MADRID. – Parlando ieri in un atteso discorso in Arizona, dove ha anche onorato il defunto senatore repubblicano John McCain, suo amico di vecchia data, il presidente americano Joe Biden ha alzato drammaticamente la posta della prossima campagna elettorale presidenziale americana con un forte e appassionato avvertimento sul fatto che, a suo dire, la democrazia a stelle e strisce sarebbe messa in pericolo da un vendicativo Donald Trump, il suo probabile avversario nelle elezioni del prossimo anno.

Di fronte a un indice di gradimento stagnante e alle preoccupazioni per la sua età avanzata, l’inquilino della Casa Bianca ha tentato di risvegliare i suoi sostenitori dormienti e di animare gli indecisi sottolineando i pericoli che, secondo lui, una seconda presidenza Trump comporterebbe per la nazione, destinata, nel caso della vittoria di The Donald, a perdere lo status di “faro mondiale” della democrazia.

Secondo Biden, dunque, la storia degli Stati Uniti si trova a “un punto di svolta”, puntando l’indice contro la minaccia crescente dell’esaltazione dell’autoritarismo del movimento Make America Great Again (MAGA) di Trump. “Sta succedendo qualcosa di pericoloso in America”, ha detto Biden parlando al pubblico a Phoenix.

Biden: Non si può amare il proprio Paese solo quando si vince”

“Esiste un movimento estremista che non condivide le convinzioni fondamentali della nostra democrazia: il movimento MAGA… La storia ci ha portato a un nuovo momento di prova. Tutti noi in questo momento dobbiamo chiederci: cosa faremo per mantenere la nostra democrazia?”.

“Democrazia – ha aggiunto il presidente – significa governo del popolo, non governo della monarchia, non governo del denaro, non governo dei potenti. Indipendentemente dal partito, ciò significa elezioni libere ed eque, rispettando il risultato, vincere o perdere. Vuol dire che non puoi amare il tuo Paese solo quando vinci”.

(Redazione/9colonne)