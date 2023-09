La Jornada Política – “El tiempo de Feijóo” tiene las horas contadas

MADRID – Nadie, en su sano juicio, apostaría en su triunfo. Era este el clima que se respiraba en los corrillos de la Cámara baja. Siguiendo con la liturgia democrática, el viernes Alberto Núñez Feijóo someterá su investidura a una segunda votación. Ya no necesitará la mayoría absoluta. Con más síes que noes será suficiente. Aun así, pocos, por no decir nadie, cree que logrará superar el examen. Por ende, ya ha comenzado el ciclo post-Feijóo. El tiempo del presidente del Partido Popular ha caducado. A sentenciarlo ha sido el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, tras la votación en la cual no hubo sorpresas: 172 votos a favor y 178 en contra.

“Feijóo – ha dicho el portavoz socialista – sale del debate como llegó: como líder de la oposición”

Y ha rematado comentando que el debate “ha sido la segunda parte del mitin de investidura”. En su opinión, Núñez Feijóo “habla de diálogo, pero insulta a todos los que no le apoyan”. Por eso, cree que “no ha hecho ni un solo amigo más de los que ya tiene en sus filas”.

Aun sin haber logrado la investidura, el presidente de los “populares” salió sonriente del Palacio de las Cortes. Sonriente y satisfecho porque, en su opinión, ha hecho cuanto estaba en sus manos.

“Hemos hechos todos los posibles – ha repetido a los periodistas -. España se puede sentir tranquila porque vamos a seguir trabajando por ella”.

Núñez Feijóo pareciera haber dado ya por perdida su batalla, lo cual explicaría porque ha comentado que la investidura “ha puesto de manifiesto quien ha ganado las elecciones”; una victoria pírrica porque ha concluido con una investidura fallida. A los periodistas que le preguntaban si estaba satisfecho, contestaba que no podía estarlo más.

Su principal aliado, Vox, a través de la portavoz, Pepa Millán, agradeció las palabras que Núñez Feijóo pronunciara desde la tribuna de los oradores. Dijo confiar en que “su discurso sea el precedente para llevar a cabo medidas conjuntas” allí donde gobiernan la extrema derecha y el Partido Popular.

La líder de Vox advirtió que sobre el País “se cierne una amenaza común” porque Sánchez, en su opinión, estaría “dispuesto a cualquier cosa con tal de quedar en La Moncloa.

Para Sumar “el ciclo de Feijóo ha acabado sin una sola propuesta porque no entiende el País”. Lo ha dejado clara Marta Lois, portavoz de la formación de Yolanda Díaz. Dijo que interpelará “cuanto antes al Psoe para que haya un gobierno de coalición” lo más pronto posible.

Si el viernes Núñez Feijó no logrará los votos necesarios, le tocará a Sánchez “el turno al bate”. No será tarea fácil pactar con Junts y Erc. Los dos partidos independentistas, que en pocos meses se verán enfrascados en una campaña electoral, se juegan la primacía en Cataluña. No ha de sorprender que suban cada vez más el listón de sus exigencias. La pregunta, a estas alturas, es si Pedro Sánchez, y los negociadores del Psoe y de Sumar, lograrán convencer a Erc y a Junts de que entren en razón y que, en sus reivindicaciones, no sobrepasen la línea roja de la constitucionalidad. Es jugar al “tira y afloja”, sin que haya perdedores.

A.T./Redacción Madrid