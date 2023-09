Scialpi: “A Tale e Quale Show ne vedrete delle belle”

Per lui gli anni ’80 rappresentano un periodo magico, grazie a canzoni come “Cigarettes and Coffe”, Rocking rolling”, “No East, No West”. Conduce in tv un programma insieme a Raffaella Carrà, vince il Festivalbar e partecipa a tre edizioni di Sanremo. L’artista di Parma ora torna alla grande e lo fa prendendo parte a “Tale e Quale Show”, il varietà di Rai 1 seguito sempre più anche dagli italiani all’estero. Venerdì scorso abbiamo visto Scialpi interpretare Bobby Solo ma la prima imitazione della sua vita non si scorda mai. ”E’ stata quella di Domenico Modugno – ci ha detto il cantante emiliano – quando avevo due anni. Allora ho compreso che potevo carpire il carattere degli altri cantanti così mi son dato da fare, insomma ne vedrete delle belle…Se mi piacerebbe imitare ora il grande Mister Volare? Magari potessi riuscirci”.

E sul grande successo del programma condotto da Carlo ci ha spiegato: “Credo che sia una formula vincente tra divertimento e professionismo perché da parte nostra c’è un impegno molto grosso e a parte l’ironia non c’è il terzo occhio, quello del grande fratello che deve per forza andare a pungolare poi gli aspetti più personali. E’ un indossare maschere di continuo che però si rivela un gioco divertente”.

Chiusura sul Festival di Sanremo e sulla possibilità di vederlo di nuovo nella città dei fiori: “Non saprei, ma posso dire che per me il Festival oggi è più un obiettivo che un sogno”.

E intanto nella prossima puntata di “Tale e Quale Show” dovrà imitare Renato Zero.

Emilio Buttaro