Calcio venezuelano: Portuguesa passo importante verso il G4, Mineros vicinissimo alla Segunda División

CARACAS – Festa grande nel José Antonio Páez! Il Portuguesa supera 2 – 0 il Mineros de Guayana grazie alle reti di Rubén Rojas (51’) e Yefferson Colmenárez (90’). Con questo risultato il “Penta” al momento é tra le prime quattro della classe, storia ben diversa per i “neroazzurri” che dipendono da un miracolo sportivo per non sprofondare nella Segunda División. Quando mancano due giornate al termine della stagione regolare, il Mineros é a -6 dall’UCV (penúltimo) e nella media gol a -22.

Nello stadio Olímpico, pareggio 2 – 2 tra Metropolitanos e Deportivo La Guaira: un risultato che mette entrambe le squadre fuori dalla corsa allo scudetto. Per i “Violetas” sono andati a segno Charlis Ortiz (5’) e Jayson Martínez (65’), mentre per i “naranjas” hanno scritto il proprio nome nel tabellino dei goleador Gelmin Rivas (45+3’) e Moises Acuña (69’).

La capolista, Deportivo Táchira, batte 1 – 2 il Monagas. Sul campo del Monumental vantaggio “aurinegro” con Esli García (6’), pareggio dei “Guerreros del Guarapiche” con Santiago Natera (45+4’). Al 77esimo, il gol dell’argentino Gonzalo Ritacco regala i tre punti agli “andinos”.

Vittoria esterna anche per l’Academia Puerto Cabello che supera per 2 – 3 l’UCV. Per i “Porteños” hanno gonfiato la rete avversaria Stevy Okitokandjo (27’), Williams Lugo (39’) e Kevin De La Hoz (67’), mentre per gli “ucevistas” hanno intonato il grido di gol Joel Infante (12’) e Anyer Maldonado (74’). I padroni di casa hanno chiuso la gara in 9 per le espulsioni di John Jairo Alvarado (12’) e Anyer Maldonado (74’).

Pareggio 0-0 tra Hermanos Colmenárez e Caracas. Per il “Ciclón Azul” un risultato che vale la permanenza nella massima serie, mentre per i “Rojos del Ávila” é un risultato amaro nella corsa per timbrare il biglietto per il G4. Va segnalato che il Caracas non intona il grido di gol da ben 225 minuti, dall’1-1 segnato da Santiago Rodríguez nel primo tempo della sfida contro il Portuguesa. Da lí in poi i pareggi 0 – 0 con UCV ed Hermanos Colmenárez.

Hanno completato il programma della 28ª giornata: Estudiantes – Zamora 2-2 e Rayo Zuliano – Angostura 2 – 1.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)