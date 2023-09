Stili di vita sostenibili? Ecco la web app che li misura

ROMA. – La sostenibilità degli stili di vita si può misurare ora con un test. Il progetto Horizon PSLifestyle, che ha tra i suoi partners la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ha varato un nuovo test per aiutare i cittadini europei ad assumere comportamenti più sani e sostenibili, riducendo così il proprio impatto ambientale.

Il test, sotto forma di web-app completamente gratuita, è stato appena lanciato in otto Paesi europei: Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Slovenia e Turchia. Si tratta ancora di una versione preliminare, che potrà essere migliorata nei prossimi mesi anche grazie ai suggerimenti degli utenti. L`obiettivo finale di PSLifestyle è che la web app sia utilizzata da almeno 5 milioni di cittadini europei.

Sottoponendosi al test, le persone possono rendersi conto del loro impatto quotidiano sull`ambiente e trarre ispirazione da consigli personalizzati e puntuali basati sulle loro scelte di vita. La web app punta molto sulla semplicità di utilizzo e sulla facilità comunicativa: ciascuno potrà costruire il proprio piano personale, comprendere gli effetti di alcune scelte sull`ambiente, e monitorare i propri progressi. Le informazioni derivanti dalle risposte e dalle indicazioni individuali confluiranno inoltre in un pool di dati anonimi che aiuteranno ricercatori, amministratori e decisori politici a implementare strategie e iniziative utili a facilitare una maggiore diffusione di comportamenti green.

“Ognuno di noi – ha affermato Markus Terho, responsabile del progetto PSLifestyle e direttore del progetto presso il Fondo Finlandese per l`Innovazione – Sitra – può trovare il proprio modo di vivere una vita positiva e sostenibile. Siamo davvero entusiasti di presentare un nuovo test sullo stile di vita che è stato sviluppato congiuntamente in otto Paesi europei. Mitigare il cambiamento climatico è una sfida globale di enorme portata ed è necessario il contributo di tutti”.

“I laboratori – ha osservato Giuseppe Dodaro, responsabile del progetto per la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile – sono stati estremamente utili, fornendo a noi tecnici indicazioni preziose su come veicolare informazioni complesse e su quali sono gli ostacoli, talvolta apparentemente banali, che impediscono a un normale cittadino di assumere comportamenti più rispettosi dell`ambiente. Gli obiettivi di neutralità climatica della UE non possono essere raggiunti solo attraverso la definizione di politiche di lungo periodo, è necessario incrementare da subito il contributo dei singoli, aumentando il livello di consapevolezza sulla crisi climatica e mostrando con chiarezza l`importanza anche di piccoli gesti quotidiani”.

Il nuovo test sullo stile di vita del progetto PSLifestyle è stato co-creato negli ultimi due anni, attraverso una serie di Living Labs organizzati in tutti i Paesi partners. I partecipanti si sono confrontati e hanno potuto contribuire alla progettazione del test sugli stili di vita valutandone le caratteristiche e suggerendo implementazioni e miglioramenti, anche relativi alla grafica e alla semplicità di utilizzo. Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile (https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/) e GreenApes (https://www.greenapes.com), unici partners italiani del progetto, hanno realizzato Living Labs in diversi contesti, coinvolgendo imprese, amministratori, cittadini.

Il progetto PSLifestyle continuerà il suo percorso verso la co-creazione di stili di vita positivi e sostenibili e prevede la realizzazione di altri workshop e ulteriori iniziative di partecipazione nel corso del 2024. L`obiettivo è quello di rendere ancora più accurato lo strumento e di raccogliere spunti e soluzioni innovative per migliorare la personalizzazione e incrementare la diffusione in tutta la UE.

Il test è disponibile su Lifestyletest.eu. Per saperne di più sul progetto PSLifestyle, si può visitare il sito pslifestyle.eu, seguire gli aggiornamenti su Twitter e Linkedin e rivolgersi al responsabile Markus Terho (SITRA) all`indirizzo [email protected].

(Red-Mpd/askanews)