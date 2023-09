Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, Billi (Lega): “Lieto di inaugurare i lavori”

MADRID. – Simone Billi della Lega Salvini Premier, eletto nella Circoscrizione Estero, ripartizione Europa, e capogruppo in Commissione Esteri, esprime il suo compiacimento per la ripresa dei lavori del Cgie: “Ripartono i lavori del Cgie a Roma, dopo le elezioni e la formazione del Comitato di Presidenza e delle otto Commissioni tematiche. In questa sessione, il Cgie sarà ospite per tutta la mattinata di domani, martedì 26 settembre, dalla Lega a Montecitorio, che ha messo a disposizione la propria sala riunioni. A riprova del fatto che la Lega è sempre a favore del territorio e supporta appieno le istanze delle comunità”. Così – .

“Anche il Comitato per gli Italiani nel Mondo, di cui sono Presidente, ospiterà il CGIE allargato a tutti gli eletti all`estero, anche del Senato, per lavorare sulle istanze e le proposte. Lieto di inaugurare la fase operativa del CGIE, il sottoscritto è sempre al lavoro per la Comunità Italiana all`estero”, conclude.