Calcio venezuelano: Vinotinto femminile supera 1-0 l’Uruguay in amichevole

CARACAS – Alla Vinotinto femminile basta un gol di Gabriela García al 5esimo per superare 1 – 0 l’Uruguay in una gara amichevole andata in scena sul campo dello stadio Olímpico della UCV. Questa gara é servita alla nazionale allenata da Pamela Conti come preparazione per i Juegos Panamericanos che si disputeranno il prossimo mese a Santiago del Cile.

Nella conferenza stampa che ha preceduto la gara, la bomber Deyna Castellanos sperava in un ricevimento caloroso da parte del pubblico capitolino, nonostante la pioggia che si é abbattuta sulla capitale i tifosi non hanno deluso e si sono recati nello stadio Olímpico.

Per la sfida contro le “Charrúas” la nazionale venezuelana é partita con questo XI: Nayluisa Cáceres, Verónica Herrera, Nairelis Gutiérrez, María Peraza, Yenifer Giménez, Paola Villamizar, Deyna Castellanos, Bárbara Martínez, Raiderlin Carrasco, Gabriela García e Ysaura Viso. Le italo-venezuelane Bárbara Olivieri, Camila Pescatore e Sonia O’Neil Caroli sono partite dalla panchina.

L’Uruguay ha risposto con: Sofia Olivera, Rocío Martínez, Daiana Farías, Yannel Correa, Stephanie Tregartten, Stephanie Lacoste, Cecilia Gómez, Ximena Velasco, Luciana Gómez, Sindy Ramírez e Belén Aquino.

La nazionale vinotinto é partita bene in attacco e quando la difesa é stata messa alla prova hanno saputo rispondere. Venezuela ed Uruguay non hanno deluso i tifosi che si sono recati allo stadio regalandoci occasioni in entrambe le aree. Si, va al riposo sullo 0 – 0.

Nella ripresa, al 56esimo, grazie ad un assist di María Peraa la calciatrice Gabriela García riesce a sfondare la porta difesa da Sofía Olivera. Le ragazze vestite di “celeste” hanno tentato in tutti i modi di ristabilire la paritá, ma senza riuscirci.

Venezuela ed Uruguay si ritroveranno in campo lunedí, alle 19:00 (ora di Caracas) nello stadio Olímpico, per la seconda ed última sfida amichevole in questa finestra FIFA.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)