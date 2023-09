Loretta Goggi: “Tale e Quale Show, divertimento ma anche responsabilità”

Ma se per una sera la regina delle imitazioni fosse una concorrente del varietà di Rai 1, a chi le piacerebbe essere ‘Tale e Quale’? “E’ molto difficile pensare di fare un’imitazione e non ricadere nel mio solito omaggio a Mina, perché è una delle grandi cantanti a cui sono rimasta legata. Mi sarebbe piaciuto imitare Lucio Battisti ma non credo che mi riuscirebbe anche se ci terrei tanto a provarci”. Così la grande Loretta rispondendo al nostro giornale durante la conferenza stampa di “Tale e Quale Show”, il varietà della Rai seguitissimo anche dagli italiani all’estero.

“Se è più un divertimento o una responsabilità guidare la giuria fin dalla prima edizione? Direi metà e metà. C’è la responsabilità nel giudicare i mei colleghi artisti, una cosa che faccio sul piano tecnico. Il divertimento c’è pure perché è divertente tutta l’atmosfera di questo programma e le persone che vi partecipano, che sono poi gli autori, i truccatori, sempre meravigliosi, ci fanno sentire bene e mai fuori posto”.

Poi anche un saluto speciale agli italiani all’estero: “Voglio farvi arrivare i mei auguri di buona vita. Stare lontani dalla nostra terra può essere a volte duro e comportare sacrifici pazzeschi però speriamo con le nostre trasmissioni di farvi sentire più vicini a casa e quindi di farvi una buona compagnia all’italiana”.

“Tale e Quale Show” riparte venerdì 22 settembre e sulla possibilità di vedere presto un omaggio a Toto Cutugno, questo il pensiero di Carlo Conti in conferenza stampa: “Non so se avremo il modo di ricordarlo anche perché quando andiamo a proporre un cantante che non c’è più deve essere fatto bene, bisogna farlo con un certo trasporto. Vedremo se qualcuno del cast sarà in grado anche su segnalazione dei coach”.

Testo e videointervista di Emilio Buttaro