Calcio femminile: la Vinotinto pronta per le sfide contro l’Uruguay

CARACAS. – Oggi, alle 19:00 (ora del Venezuela), la Vinotinto femminile affronterá in amichevole l’Uruguay, questa sará la prima di due sfide contro le charrúas. Ieri, in un noto albergo della capitale, la FVF ha organizzato una conferenza stampa dove erano presenti l’allenatrice Pamela Conti e la bomber Deyna Castellanos per parlare delle sfide che si disputeranno nello stadio Olímpico.

Durante l’incontro con i media, si é parlato delle calciatrici Michelle Romero e Marianna Speckmaier che si sono presentate al ritiro con problemi fisici ed hanno svolto lavoro differenziato.

“Non giocheranno la prima sfida contro l’Uruguay, non vogliamo rischiarle. Vogliamo darle qualche giorno di riposo in piú. Entrambe stanno facendo tutte le terapie e speriamo che siano in campo per la gara di lunedí” ha spiegato l’allenatrice palermitana.

La punta di lancia della Vinotinto sará Deyna Castellanos che ha spiegato il suo ruolo in squadra.

“In nazionale gioco in qualsiasi ruolo, dove hanno bisogno di me ci saró. La ‘Profe’ (Pamela Conti, n.d.r.) mi da la libertá di creare il gioco, in questo modo posso parlare con le mie compagne”.

La calciatrice in forza al Manchester City ha parlato anche dell’importanza di disputare queste sfide in Venezuela.

“Per noi é una cosa meravigliosa giocare nel nostro paese, molte di noi giocano fuori e queste sfide saranno un’ottima occasione per essere vicine alle nostre famiglie, amici e tifosi”.

Per le amichevoli contro le “Charrúas” l’allenatrice Pamela Conti ha convocato 23 calciatrici. Oltre a Deyna Castellanos, saranno in campo calciatrici del calibro di Veronica Herrera, Ysaura Viso (Colo Colo, Chile) – Oriana Altuve (Al Shabab, Arabia Saudita) e le italo-venezuelane Camila Pescatore (IBV, Islandia), Sonia O´Neill Caroli (London City, Inghilterra) e Bárbara Olivieri (Houston Dash, USA).

Le sfide con la “Celeste” sono in programma oggi e lunedí nello stadio Olímpico della UCV, in entrambe le gare il fischio d’inizio é fissato per le 19:00.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)