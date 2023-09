Carlo Conti torna con “Tale e Quale Show”

Tutto pronto in casa Rai per la tredicesima edizione di “Tale e Quale Show”, il varietà di punta di Rai1 seguitissimo anche dagli italiani all’estero. Come sempre la conduzione e la direzione artistica sono affidate a Carlo Conti. Saranno otto puntate all’insegna della musica, del divertimento e delle emozioni, per uno show entrato di diritto nella storia della televisione italiana, da sempre campione d’ascolti e tra i più commentati sui social.

“Si rinnovano i protagonisti – ha spiegato Carlo Conti fresco di rinnovo contrattuale con la Rai fino al 2025 – e questa è la vera novità ogni anno perché c’è un cast nuovo che si mette in discussione e si diverte a realizzare ogni settimana il meglio possibile in fatto di imitazioni. Il tutto cercando di esser al passo con i tempi e di spaziare tra ieri e oggi come sempre, alternando i personaggi dell’ultima generazione con quelli del passato”.

In effetti il cast si presenta molto variegato. Sono dodici i protagonisti che si esibiranno dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. A contendersi la vittoria finale saranno Ginevra Lamborghini, Ilaria Mongiovì, Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Jo Squillo, Alex Belli, Gaudiano, Lorenzo Licitra, Scialpi. Nel ruolo dei ‘ripetenti’, tornano Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, con le loro esibizioni all’insegna della simpatia. Alta in questa tredicesima edizione la presenza di cantanti professionisti.

“Non si può partire da zero – ha aggiunto ancora Carlo Conti al nostro giornale – avremo dei cantanti molto bravi però non è detto che siano loro a vincere perché poi ci vuole la dose dell’imitazione, della versatilità e anche la parte da attore”.

Squadra vincente non si cambia e dunque giuria confermatissima. ”Non si può cambiare perché c’è un equilibrio perfetto tra Giorgio Panariello, la nostra regina Loretta Goggi e quel genio che è Cristiano Malgioglio”. In ogni puntata ci sarà anche un quarto giudice: sarà un famosissimo personaggio dello spettacolo (diverso in ciascuna puntata, appunto) ma… imitato!

I protagonisti, nell’arco del loro percorso, saranno seguiti dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Su un eventuale ritorno alla conduzione del Festival di Sanremo, Carlo Conti in conferenza stampa ha detto: “Mai dire mai”.

Si parte venerdì 22 settembre su Rai1 in prima serata. La nuova edizione di “Tale e Quale Show” andrà in onda anche su Rai Italia.

Testo e videointervista di Emilio Buttaro